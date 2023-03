Uomini e Donne, le prime parole di Alice la non scelta di Federico: "Mi ha preso per il c**o!"

Federico Nicotera sceglie Carola come sua fidanzata, ma quali sono state le prime parole di Alice la 'non scelta'?

Oggi è andata in onda la scelta di Federico Nicotera, il tronista che per sei mesi ci ha tenuto compagnia con il suo percorso a Uomini e Donne. Arriva alla scelta con Carola, la prima ragazza che lo colpisce ed Alice, la tenera ventiseienne che riesce a strappargli il primo bacio. Due ragazze completamente diverse, non a caso anche per il giorno della scelta, come fa notare Gianni Sperti, Carola ha scelto un vestito bianco mentre Alice uno nero. Le due entrano in studio e scoprono che Federico come ultima esterna ha mandato gli stessi fiori, lo stesso bigliettino, la stessa location, lo stesso regalo e la stessa richiesta dell'ultimo ballo. Sappiamo ormai da tempo che ha scelto Carola, ma ora sappiamo con certezza non solo come ha detto ad Alice di non essere la sua scelta, ma anche la risposta di quest'ultima una volta terminata la registrazione.

Alice dopo la scelta di Federico: "Non doveva comportarsi così"

Come di consueto Maria De Filippi fa entrare le sedute della scelta e Federico Nicotera fa entrare Carola. Per chi conosce il programma sa che la prima persona che entra in studio, il 99% delle volte è la non scelta. Federico confessa ad Alice che la sua testa ha sempre pensato che lei fosse quella giusta, che riusciva a calmarlo e tranquillizzarlo, ma il suo cuore ha scelto Carola. Alice con una freddezza agghiacciante risponde che "Va bene così". Senza mai guardarlo negli occhi ringrazia tutta la redazione e dice di sentirsi solo rammaricata del fatto che a 26 anni ha capito che 'più si dà meno si riceve', riferendosi proprio al percorso completamente opposto che hanno avuto le due corteggiatrici con Federico.

Tornata in camerino dichiara: "Ho sempre avuto il sospetto che lui aspettasse conferme da Carola per poi sceglierla. Alla fine così è andato. Quindi io ad oggi non dico che mi sento presa per il c**o perché non credo che lui non abbia avuto un trasporto anche verso di me, ma poteva fare molto meno", riferendosi con quest'ultima frase forse al fatto che in una delle ultime esterne, Federico le aveva presentato suo nonno.

