Uomini e Donne, la rivelazione inedita di Lavinia Mauro su Federico Nicotera il giorno della scelta

Lavinia Mauro rivela in puntata un retroscena inedito del suo percorso a Uomini e Donne

Già dalla scorsa puntata abbiamo notato che Lavinia è già seduta sul trono e i suoi corteggiatori Alessio il moro ed il biondo, non l'hanno invitata neanche una volta a ballare. Lavinia è riuscita a sbloccarsi in questo percorso con non molte difficoltà. La ragazza ha spesso avuto attacchi di panico e con lei in studio portava sempre un ventaglio in quanto ha molto frequentemente la sensazione di non aver abbastanza aria. In molti l'avevano considerata spocchiosa, ma quando Maria ha parlato delle reali difficoltà della ragazza in molti si sono ricreduti. Quando sul trono c'era Federica Aversano, si è spesso scontrata con la rivale, ma ha anche trovato un carissimo amico: Federico Nicotera che oggi ha scelto Carola.

Lavinia racconta un retroscena inedito mai mandato in onda a Uomini e Donne: "Ecco chi mi ha aiutata"

Prima della scelta di Federico Nocera, Maria De Filippi annuncia che Lavinia ha voluto accompagnare il suo compagno di viaggio a scegliere il vestito per il suo grande giorno. I due sembrano molto compici ed affiatati: si divertono, sfilano, fanno tantissime battute per poi concedersi un aperitivo e due chiacchiere. In studio tutti rimangono colpiti dal forte sentimento di amicizia che lega i due ragazzi: di solito siamo abituati a veder nascere coppie e non sempre i tronisti riescono a diventare così amici come nel caso di Lavinia e Federico.

La risposta di come sia stato possibile che tra i due sia scoppiata questa grandissima intesa, la rivela la stessa tronista che, sempre durante l'esterna, dichiara che Federico è stato una delle poche persone ad averla capita sin da subito.

Lavinia dichiara che Federico è una persona d'oro, bello sia fuori che dentro. Pensa che in pochi hanno capito il suo vissuto, ma chi l'ha capito riesce ad apprezzare la persona splendida che è oggi il tronista. Inoltre confessa: "Mi ricordo la primissima volta in cui ho avuto un attacco di panico, dove ci siamo incrociati nel bagno, io sentivo che non avevo aria, tu (rivolgendosi a Federico), mi hai preso per mano e mi hai detto 'senti (facendo il gesto di inspirare) c'è l'aria'".

I due si abbracciano ed in studio sono tutti commossi da quest'amicizia che è nata tra i due.

