Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi ha un crollo psicologico: la mamma chiede l'intervento di Pier Silvio Berlusconi

Antonella Fiordelisi dopo la puntata ha un vero e proprio crollo emotivo: nel suo mirino anche il fidanzato Edoardo Donnamaria

Non è stata per nulla facile la puntata di ieri per Antonella Fiordelisi che per la seconda volta di fila è entrata in studio ed ha scoperto che il pubblico non l'ha voluta come finalista e, per di più, ha scelto la sua nemesi Micol Incorvaia. Durante la puntata aveva dichiarato che il percorso di Micol è sempre stato strettamente legato a Tavassi, non spiccando in nulla se non in alcuni scontri in cui la stessa era coinvolta. Ecco perché la vittoria schiacciante della sorella di Clizia è stato un duro colpo da mandare giù. Per 'vendetta' inoltre, durante le nomination, decide di votare il suo fidanzato Tavassi visto che ormai la Incorvaia è innominabile, vuole colpirla da vicino, facendole vivere gli ultimi giorni nella casa proprio come sta facendo lei: da sola senza il suo Edoardo.

Antonella Fiordelisi ha un crollo emotivo: è anche colpa di Edoardo Donnamaria

Dopo aver scoperto ancora una volta di non essere una finalista, Antonella Fiordelisi si confessa con Nikita ammettendo di essere veramente stanca e che nessuno, se non i suoi genitori, l'hanno mai capita: "Anche io e te (riferito a Nikita) abbiamo iniziato a legare dopo. Prima io non avevo una persona tipo complice, neanche Edoardo che è sempre stato dalla parte loro e non mi aveva mai capita".

Nikita cerca di consolarla, ma ormai la visione di Antonella è proprio nera: "Oltre al gruppo di 10 persone unite tra loro (si riferisce agli Spartani), hanno anche le conferme da fuori, ed è normale che mentalmente si sentono più forti. A me sono successe tante cose come sopportare tante puntate che loro probabilmente non avrebbero neanche fatto, ma meglio perché vedi, essere protagonista non è sempre bello perché devi subire determinate cose, non è che sto seduta sul divano".

Antonella poi accusa il gruppo avversario affermando che vogliono condizionare il pubblico parlando sempre male o di lei o di Nikita. Antonella inoltre dichiara che in questo momento avrebbe bisogno di un abbraccio dei suoi familiari e che l'unica cosa che la fa stare bene nella casa è parlare con la sua unica amica. "Devo essere sempre giudicata male", confessa poi l'influencer che proprio non riesce a mandar giù il fatto che Micol sia stata scelta come finalista dal pubblico.

Intanto anche la mamma di Antonella, preoccupata, si espone con una lunga lettera rivolta proprio a Piersilvio Berlusconi.

