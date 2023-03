Gf Vip, la reazione di Edoardo Donnamaria su Micol Incorvassi finalista: nessuno se lo aspettava

Edoardo Donnamaria, amico strettissimo di Micol Incorvaia, commenta così la sua vittoria al televoto che l'ha eletta finalista

Il concorrente del Grande Fratello Vip, Edoardo Donnamaria, ha dovuto abbandonare la casa a seguito di una squalifica. Il gieffino era stato più volte avvisato dal conduttore che, in un ultimo colloquio privato avvenuto in confessionale, aveva invitato il ragazzo ad abbandonare il gioco se proprio non riusciva a moderarsi nei modi e toni. Il concorrente, per stare con i suoi amici e soprattutto con Antonella, non ha decido si preparare le valigie, ma l'ennesimo litigio con Antonella gli è stato fatale: abbandona la casa per una squalifica.

Nonostante sia uscito, sappiamo benissimo che nella casa, in questo periodo, Edoardo ha sempre affermato che Micol Incorvaia non ha rappresentato solo la sua ex, ma la persona che gli è stata più vicino durante le discussioni e le diatribe con Antonella. Una fortissima amicizia quella del gruppo degli Spartani, ma da quando è uscito dalla casa, qualcosa sembra cambiato: Edoardo Donnamaria inizia a dubitare dei suoi amici.

Edoardo Donnamaria reagisce così al televoto che ha eletto Micol Incorvaia finalista

Quando si trovava nella casa del Grande Fratello Vip, Antonella Fiordelisi, la sua fidanzata, ha sempre lamentato il fatto che Edoardo fosse amico della sua ex Micol Incorvaia. Durante l'ennesima lite, il volto noto di Forum ha spiegato che nessuno come la fidanzata di Tavassi le era stato vicino in questo periodo molto delicato nella casa. Una fortissima amicizia quella tra i due, che è stata confermata anche nel momento in cui Edoardo è stato squalificato: Micol afferma che non si meritava di non avere una seconda opportunità ed in lacrime ha abbracciato il suo ex compagno. Eppure sembra che da quando è uscito dalla casa del Grande Fratello, Edoardo Donnamaria non solo abbia deciso di non rispondere ai messaggi della sue amica Nicole Murgia, ma che con il megafono abbia mandato solo messaggi ad Antonella piuttosto che ai suoi cari amici.

Ieri la sua fidanzata, per la seconda volta consecutiva, ha perso il televoto per diventare finalista ed ha avuto una vera e propria crisi. Donnamaria per sostenerla, avrebbe potuto non gioire per la vittoria dell'amica Micol, come poi del resto ha fatto, ma ha anche pubblicato qualcosa che lascia intendere che ormai, sia in tutto e per tutto dalla parte della sua fidanzata.

In questo video Antonella afferma: "Io spero che il Karma esista, perché se non esiste è meglio che non esisto più io", facendo ovviamente riferimento alle varie ingiustizie che ha vissuto all'interno della casa. Forse Edoardo ha finalmente aperto gli occhi come in molti, fuori dalla casa gli dicevano?

