Pechino Express, ennesimo incidente per gli Istruiti: a rischiare grosso è la Petolicchio

La coppia più chiacchierata di questa nuova stagione di Pechino Express è quella degli Istruiti: peccato che anche nella seconda puntata per loro c'è stato un piccolo incidente

La coppia degli Istruiti è formata da due volti amatissimi della Rai. Si tratta di Maria Rosaria Petolicchio, l'iconica professoressa di matematica e scienze de Il Collegio e un alunno del reality che non è di certo passato inosservato. Si tratta di Andrea Di Pietro che, sin dal primo momento in cui ha messo piede nell'istituto, ha rivelato la sua grandissima passione per la storia dei papi e soprattutto il suo desiderio di diventare Senatore. I due si sono uniti e sono diventati in men che non si dica la coppia più iconica di questa nuova stagione di Pechino Express: Maria Rosaria Petolicchio ha una grinta pazzesca mentre Andrea, a differenza di tanti coetanei che spesso in situazioni di gara si fanno sovrastare dalla voglia di vincere e l'adrenalina della corsa, vive la competizione con un aplomb veramente invidiabile.

Nella scorsa puntata c'è stato un piccolo incidente di percorso per il povero Andrea. I social sono impazziti e la notizia è stata riportata ovunque. I due hanno, come tutti i concorrenti, assaggiato uno snack tipico del luogo e Andrea non è riuscito a trattenersi. Mentre si liberava, la sua professoressa gli accarezzava la schiena e dichiarava: "Tranquillo Andrea, succede a tutte le gite".

Pechino Express: ennesimo incidente per la coppia degli Istruiti. Ecco cos'è successo

Gli Istruiti, Maria Rosaria Petolicchio e Andrea Di Pietro, hanno conquistato subito tutto il pubblico che fa il tifo per loro nonostante la competizione in India sia registrata. Non ci saranno in questo articolo spoiler della seconda puntata in quanto, come ormai tutti sanno, la competizione va in onda su Sky e non tutti posseggono l'abbonamento. Impossibile però non raccontare questo piccolo passaggio in cui, ancora per una volta, un membro della coppia ha rischiato di lasciarci le penne. Se nella prima puntata Andrea ha 'preso fuoco' con lo snack, questa volta la Petolicchio ha rischiato di essere trasportata da una camionetta.

I fan stentano a crederci della grinta e della passione della Petolocchio che si è praticamente 'appesa' alla camionetta per cercare di ottenere il passaggio. Andrea, d'altro canto, ha continuato a sbandierare la loro iconica bandiera arancione tascabile per cercare di catturare l'attenzione dei passanti mentre la sua professoressa veniva trascinata via!

LEGGI ANCHE>>>Pechino Express, un concorrente si sente male: i social impazziscono dopo la messa in onda