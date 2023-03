Mare Fuori, Ivan Silvestrini e Maria Esposito: i primi momenti inediti di Rosa Ricci

Il registra dell'amatissima serie Rai, Mare Fuori, mostra un video inedito di Maria Esposito conosciuta da tutti come Rosa Ricci

Rosa Ricci è diventata, in questa terza stagione di Mare Fuori, uno dei personaggi più amati. La temutissima sorella di Ciro, che perde la vita nella prima stagione per mano di Filippo Ferrari che, cerca di difendere Carmine Di Salvo dall'aggressione del Ricci, diventerà in questa terza stagione perno centrale della terza stagione. Entra nell'IPM per sua volontà, Rosa deve avvisare non solo ad Edoardo che Mimmo è un infame, ma anche tutto ciò che sta accadendo fuori dal carcere minorile. Inaspettatamente, riceve le attenzioni proprio da Di Salvo, finendo per innamorarsene.

Un amore impossibile quello di Carmine e Rosa. Proprio quando si concedono un momento di tenerezza, vengono sorpresi da Don Salvatore. Rosa pur di proteggere e salvare Carmine, è disposta a levarsi la vita e la stagione si conclude proprio con quel colpo di pistola che segna per sempre il destino di Carmine, Rosa e Don Salvatore.

Mare Fuori, ecco come è nato il personaggio iconico di Rosa Ricci

Le battute che i produttori di Mare Fuori hanno studiato per Rosa Ricci sono diventate virali in men che non si dica. Su tutte le piattaforme social, le sue battute diventano gli audio più in tendenza usati in quest'ultimo periodo. Ma come nasce il personaggio di Rosa? Sicuramente ad aver dato un grandissimo contributo è la sua interprete Maria Esposito che ha fatto suo il personaggio. Ecco infatti che Ivan Silvestrini, il registra di Mare Fuori condivide la scelta dell'attrice dell'iconica sorella di Ciro.

Quali sono le battute che hanno convinto i produttori a scegliere Maria Esposito come Rosa Ricci? Alcune siamo sicuri che le conoscete a memoria. "Nu minut, porto i saluti della moglie", "Statt accort che Mimm e n'infam", inizia con queste battute il provino di Maria Esposito seguito poi dalle frasi che sono diventati virali: "Non mi riconosci Di Salvo? Sono Rosa Ricci". Queste sono le battute in cui Maria per la primissima volta si è cimentata nei panni di Rosa. Possiamo affermare con certezza che un'interprete migliore di Maria per questo ruolo era veramente difficile trovarla.

