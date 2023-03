Mare Fuori 3, il personaggio più amato ed odiato della serie secondo il web: non lo diresti mai

Mare Fuori continua a registrare ascolti pazzeschi: ecco chi sono secondo il web i personaggi più amati ed odiati. Non sono Carmine e Rosa

Nonostante siano presenti online sulla piattaforma del palinsesto già da tempo tutti gli episodi, ogni mercoledì stanno continuando ad andare in onda Mare Fuori. Gli ascolti sono veramente pazzeschi e ieri il web si è espresso per la prima volta su chi è il personaggio rivelazione della serie. Molti sicuramente hanno pensato a Massimiliano Caiazzo che interpreta Carmine Di Salvo. La sua storia con Rosa Ricci ha appassionato i telespettatori, ma non è lui la vera rivelazione di questa serie nonostante sia uno dei protagonisti principali. Lo stesso vale per Filippo, conosciuto da tutti come 'o Chiattill.

Per quanto riguarda invece il personaggio più odiato, in molti hanno pensato a Mimmo, l'infame traditore che ha ucciso Gaetano proprio quanto era pronto a cambiare vita. I commenti del web vi stupiranno: ecco chi è il personaggio più amato ed odiato della serie cult.

Mare Fuori 3, il web si espone: ecco chi è il personaggio preferito dei fan e quello più 'inutile'

I ragazzi del cast hanno ottenuto un successo clamoroso. La serie analizza tutte le storie e le vicende dei ragazzi in ugual misura. Questo concede ai telespettatori di empatizzare con le loro storie. Molti sono diventati fan della coppia Di Salvo Ricci, mentre altri dell'amicizia tra Carmine e Filippo, eppure sembra che ad essersi aggiudicato il titolo di miglior personaggio sia proprio uno tra i più cattivi e temuti della serie.

Questo è solo uno dei numerosissimi commenti degli utenti del web. Sembra che Edoardo, nonostante nelle prime stagioni si sia concentrato sulle sue doppie relazioni con la moglie e Teresa e sia diventato il capo branco dei cattivissimi carcerati, mostrando tutte le sue fragilità ha conquistato tutto il pubblico. Lo stesso era avvenuto anche con Ciro Ricci che, morendo, dichiara al comandante di rivelare al padre che non ha mai avuto paura e che non era pronto per morire.

Tra i più odiati invece molti penseranno a Viola. La ragazza è decisamente particolare e l'attrice Serena ha dichiarato che molti in strada la fermano e l'offendono per come si comporta nella serie. Eppure molti hanno apprezzato le sue capacità attoriali. Non spetta a lei il titolo di personaggio più odiato nonché inutile.

Inutile e 'cringe', scrivono alcuni utenti, ovvero imbarazzante. Sembra che le sue scene non abbiano per nulla colpito i telespettatori e che del suo personaggio, si poteva fare benissimo a meno. L'unica nota positiva è che sua madre è interpretata da Chiara Iezzi, la cantante del suo Paola e Chiara. Questo sembra essere l'unico aspetto interessante di questo personaggio.

