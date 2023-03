Elettra Lamborghini stenta a crederci! Furiosa, scopre di essere stata tradita! 

Elettra Lamborghini su tutte le furie, una persona l'ha tradita: ecco di chi si tratta e cos'è successo

Elettra Lamborghini non è di certo una donna che le manda a dire. Persino durante i suoi concerti è capitato spesso che si sia innervosita per alcuni commenti ed interrotto lo show per difendersi. Quest'estate sotto il suo palco c'era un ragazzo che continuava a commentare in maniera molto volgare il suo prosperoso decolleté e lato b. Elettra ha fermato tutto e non solo gli ha dato del morto di f**a, ma ha anche incitato un coro contro il suo fan invitandolo poi ad andarsene. Anche quando arrivano commenti di leoni da tastiera Elettra è sempre pronta a rispondere per le rime. Eppure questa volta a farla andare su tutte le furie è stato una persona molto vicina alla cantante.

Elettra Lamborghini furiosa: "Cosa non si fa per qualche like", l'accusa è gravissima

Elettra Lamborghini ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo partecipando a diversi reality, ma ha sempre saputo di voler fare la cantante. Con il suo singolo Pem Pem ha inizio una carriera strepitosa che la porta non solo ad essere tra le hit più sentite durante la stagione estiva, ma anche sul palco del Teatro Ariston, presentando al festival di Sanremo 'Musica'. Elettra studia non solo canzoni che possano diventare successoni, ma anche coreografie che i suoi fan replicano sempre sui social facendo diventare le sue canzoni ancora più virali.

L'abbiamo vista ultimamente sui social con un look veramente strepitoso che faceva proprio pensare che stesse registrando il videoclip di un prossimo tormentone. La notizia ci viene confermata dalla stessa che, scopre che tra i suoi collaboratori c'è un traditore.

Durante la registrazione di un videoclip, uno dei suoi collaboratori, per come scrive la Lamborghini ha registrato la sua canzone rendendola pubblica sui social per ottenere qualche like. Un comportamento poco professionale che si era verificato già quando ha collaborato con Giusy Ferreri: anche in quel caso era stata ripresa da alcuni tecnici e pubblicato online non solo il balletto, ma anche una parte del suo singolo. Ancora una volta Elettra è stata tradita e ammette che proprio per queste scorrettezze quando lavora non vuole persone.

