Uomini e Donne fan in delirio per l'interruzione improvvisa della messa in onda: "Non era necessario"

Interrotta la trasmissione del daiting show Uomini e Donne per uno speciale di Amici: i fan sono furiosi

In vista dell'appuntamento serale di Amici di Maria De Filippi che andrà in onda a partire da domani, 18 marzo, Maria e la produzione de La Fascino, hanno deciso di interrompere drasticamente le puntate di Uomini e Donne. Ieri è andata in onda la scelta di Federico Nicotera che, tra Alice e Carola ha scelto quest'ultima seppur non abbia ottenuto tutto il consenso da parte del pubblico. Alice amareggiata ha lasciato lo studio ringraziando Maria, Claudio e la produzione, affermando solamente che non avrebbe mai rinnegato il percorso, ma sostiene che ha dato tanto per non ricevere nulla. Parole fortissime quelle di Alice, ma al cuor non si comanda, e Carola è già ponta a preparare i bagagli e trasferirsi dal suo nuovo fidanzato.

Oggi tutti si aspettavano di vedere il trono di Lavinia o ancora, come sta proseguendo la conoscenza di Gemma con Silvio, il cavaliere ossessionato dal petting. Eppure inaspettatamente, con pochissimo preavviso, dal profilo ufficiale della padina di Uomini e Donne arriva l'annuncio che nessuno avrebbe voluto leggere: oggi nessuna puntata. Al suo posto, uno speciale su Amici.

I fan di Uomini e Donne furiosi con Maria De Filippi: "Non era necessario"

Immaginiamo chi, alle 14:45 si collega su Canale 5 per osservare i percorsi dei tronisti e delle dame e cavaliere ed invece si ritrova uno speciale su Amici. Una scelta che il pubblico di Uomini e Donne sembra non aver per nulla apprezzato, soprattutto perché, dopo la triste dipartita improvvisa di Maurizio Costanzo, il programma per una settimana intera è andato in pausa. Ecco come hanno reagito i fan del daiting show più amato di sempre.

Oltre ad occupare la fascia oraria di Uomini e Donne, ci sarà anche il solito daytime alle 16:10. I fan di Uomini e Donne sono furiosi con questa scelta, ma analizzando bene gli eventi, può darsi che Maria abbia deciso di recuperare un giorno in più per le registrazioni di Uomini e Donne per non trovarsi sempre con l'acqua alla gola. Una scelta che sembra esser stata necessaria dopo l'interruzione di una settimana.

