Elisabetta Gregoraci emozionatissima per l'evento dell'anno: "Manca poco", lo scatto commuove i fan

Manca pochissimo ad uno degli eventi più attesi per Elisabetta Gregoraci: ecco lo scatto che commuove i fan

Elisabetta Gregoraci si è sempre mostrata come una donna molto legata alla sua famiglia. Quando è entrata nella casa del Grande Fratello Vip, la quinta edizione condotta da Alfonso Signorini . Grazie alla linea del tempo ed i filmati che hanno creato la produzione del direttore di Chi, abbiamo potuto conoscere per la prima volta la conduttrice calabrese sotto un aspetto del tutto diverso. Ovviamente ha parlato anche della sua separazione con Flavio Briatore, con la quale sembra essere rimasti in ottimi rapporti, ma non sono mancati momenti ancor più commoventi come ricordo della madre che purtroppo, Elisabetta, ha perso prematuramente. Nella casa del Ggrande Fratello Vip ha raccontato inoltre, di essere molto legata anche alla sorella e dei piccoli nipotini. Ultimo, ma non per importanza la nonna che porta il suo stesso nome. Questa splendida signora la scorsa estate ha compiuto ben 101 anni! Un emozione per Elisabetta che ha sempre considerato la donna un po’ come la sua seconda mamma.

Si avvicina l’evento dell’anno per Elisabetta Gregoraci: lo scatto che comunque i fan

L’ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci, quando ha partecipato al Grande Fratello Vip non ho per nulla accettato la proposta della produzione del prolungamento del programma. Prima delle vacanze di Natale, decide di lasciare ufficialmente il gioco per raggiungere suo figlio Nathan Falco Briatore. Elisabetta non ha mai negato di sentire troppo la sua mancanza, nonostante sapesse che fosse affidato in ottime mani: l’ex marito Flavio.

Elisabetta ha lasciato la casa per non stare lontano da suo figlio che abbiamo imparato a conoscere anche tramite il suo profilo Instagram. Nathan è un appassionato del mondo della moda e ha già posato per diverse campagne ed ha anche lanciato una propria collezione. Tutto ciò, è stato possibile anche grazie al supporto e aiuto economico dei facoltosi genitori che gli hanno sempre dato l'opportunità di esprimere la sua creatività. Un ragazzo veramente bellissimo che è prossimo a compiere 12 anni. Ecco perché Elisabetta sul suo profilo, a poche ore dal compleanno, pubblica uno scatto che la ritrae così.

Era ormai passato tanto tempo da quando abbiamo visto Elisabetta con il pancione! Uno scatto veramente tenero seguito da tanti altri in cui si trova proprio in compagnia del suo giovanotto ai tempi piccolissimo.

