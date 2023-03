Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi risponde alle accuse di Orietta Berti: "Io non devo niente a nessuno"

Antonella Fiordelisi devastata dalla puntata, si sfoga con Milena Miconi e racconta le accuse mosse da Orietta Berti: "Io non devo niente a nessuno"

Dopo una sconfitta al televoto, Antonella Fiordelisi ha vissuto un vero e proprio momento di down psicologico. Si sono preoccupati persino i genitori che decidono di scrivere una lettera indirizzata niente poco di meno al direttore dell’azienda: Pier Silvio Berlusconi. Ciò che ha fatto preoccupare molto Antonella e che, dopo Oriana, anche Micol è riuscita a batterla al televoto. Questo dimostra che non solo deve far fronte ai ragazzi che ormai sono conosciuti da tutti con il nome di Spartani (che sono ormai circa 10 persone), ma deve anche far fronte al fatto che loro da fuori ricevono dei segnali positivi (come l’elezione di finalista alle sue nemiche) mentre lei, sta mettendo in dubbio tutto il suo percorso.

Ad aver proprio rappresentato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, è stato inoltre per Antonella il duro scontro avvenuto con Orietta Berti in studio. Stamattina lo racconta a Milena Miconi nei minimi dettagli, aggiungendo anche delle risposte che in studio, circondata dal pubblico ed estremamente emozionata non è riuscita andare.

Antonella Fiordelisi rispondere per le rime Orietta Berti

Ad aver fatto infuriare la cantante è stato il fatto è che spesso Antonella si è posta con dei modi arroganti ed aggressivi. È dall’inizio che cerca di far capire alla ragazza che dovrebbe cambiare atteggiamento: solamente con la gentilezza si riesce a sfondare in questo mondo. La prima volta che si trovano faccia a faccia, Orietta si leva qualche sassolino dalla scarpa, affermando che alla soglia degli ottant’anni, lei lavora ancora nel mondo dello spettacolo perché non si è mai posta come invece la ragazza è solito fare. Lì per lì Antonella non ho avuto il coraggio di rispondere, ma stamattina, ripensando all’accaduto scoppia in un altro pianto disperato raccontando tutto a Milena.

“A un certo punto ha detto qualcosa che riguardava il portare il pane a casa, la pagnotta… Io non devo niente a nessuno. Io non sono entrata in questa casa non perché sono 'la sorella di' o perché qualche mio altro parente ha fatto dei reality o ancora perché sono la figlia di qualcuno famoso. Nessuno dei miei parenti, nemmeno lontani fa parte del mondo dello spettacolo e se io oggi mi trovo qui è perché mi sono fatta da sola. Forse questo dovrebbe ricordarselo". Ecco il duro sfogo della concorrente che piange ancora per non essere stata eletta finalista.

LEGGI ANCHE>>>Gf Vip 7, Antonella Fiordelisi ha un crollo psicologico: la mamma chiede l'intervento di Pier Silvio Berlusconi