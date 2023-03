Pechino Express, tutti fanno il tifo per Joe Bastianich e Andrea Belfiore: il motivo è esilarante

Stasera andrà in onda una nuova puntata di Pechino Express che ha portato i viaggiatori alla scoperta della via delle Indie

Prima di spiegarvi il reale motivo per cui tutto il popolo del web tifa per la coppia degli Italo-americani, dobbiamo avvisarvi che nel seguente articolo ci sono contenuti che riguardano la prima puntata. È giusto avvisare i fan del programma in quanto da un anno, la corsa dei concorrenti non è più trasmessa dal palinsesto nazionale Rai, ma su Sky e non tutti possiedono l'abbonamento: bisogna aspettare le repliche. Lo scorso giovedì è iniziata la gara e abbiamo conosciuto tutti i concorrenti che percorreranno insieme a Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio le tappe che li porteranno alla scoperta della via delle Indie.

A trionfare sono state, con grandissima sorpresa, le Mediterranee, che arrivate in fondo alla classifica a metà prova, sono riuscite a fare una rimonta straordinaria. Ultimi gli Ipocondriaci e le Attiviste, salvate dalle prime classificate. Per fortuna la coppia è stata salvata dalla busta nera e nessuno ha dovuto abbandonare il gioco.

Perché tutti tifano la coppia di Pechino Express degli Italo-americani? Il motivo ti lascerà senza parole

I concorrenti di Pechino Express Joe Bastianich ed Andrea Belfiore sono la coppia degli Italo-americani. I due amici hanno avuto un inizio abbastanza disastroso visto che hanno sbagliato il calcolo che avrebbe indicato il primo luogo da raggiungere. Riescono però nonostante tutto a classificarsi nel mezzo della classifica non rischiando l'eliminazione. Joe ed Andrea sono senza ombra di dubbio una tra le coppie più divertenti di questa edizione, secondi forse solamente alla coppia degli Istruiti, formata da Andrea Di Pietro e la sua professoressa di matematica del Collegio Maria Rosaria Petolicchio.

Perché tutti tifano per gli Italo-americani? C'è un momento che caratterizza ogni edizione del programma e tutti sperano di vedere i due, anzi, nello specifico Bastianich in questo momento.

Si tratta del momento dei sette mostri, ovvero quando i concorrenti mangiano insetti, budella e tutto ciò che è decisamente lontano dalla nostra cultura. Visto che Joe è famosissimo per assaggiare e demolire i piatti dei concorrenti a Masterchef, i telespettatori non vedono l'ora di vederlo nella prova assaggio dei mostri. Un momento che sarà senza ombra di dubbio esilarante, ma che magari potrà stupirci: forse Joe incuriosito proverà tutto senza batter ciglio.

LEGGI ANCHE>>>Pechino Express, un concorrente si sente male: i social impazziscono dopo la messa in onda