Il principe William spiazza tutti: "Mia mamma sarebbe molto delusa"

Il principe William dopo tantissimo tempo torna a parlare della madre Lady Diana: confessa che sarebbe molto delusa

Di solito a parlare della madre dei rampolli reali, è sempre stato il secondogenito Harry. Con il documentario che ha rilasciato sulla piattaforma Netflix o con il suo libro Spare-il minore, anticipato dalle numerosissime interviste di presentazione, il marito di Meghan Markle ha sempre citato la madre ed il suo operato per la corona britannica. "Dopo mia madre, avrei dovuto capire che la prossima vittima sarei stato io", scrive nel suo libro in merito al fatto che, nessuno come Lady Diana aveva riscontrato negli anni '90 un interesse così spropositato da parte del popolo e soprattutto della stampa. Per le sue notti brave a Las Vegas, il suo matrimonio con l'attrice divorziata e con la rinuncia al titolo, non c'è tabloid che non parli di lui ogni giorno.

Anche quando ha iniziato a frequentare Meghan ha voluto paragonare l'ossessione dei paparazzi per la sua nuova compagna, con quella di coloro che, per inseguirla in Francia, hanno levato la vita a Lady D. Questa volta però a parlare di Diana non è più il figlio ribelle, ma il maggiore e futuro re d'Inghilterra: William.

Il principe William confessa: "Mia madre sarebbe molto delusa!"

Da quanto è la Regina Elisabetta si è spenta lo scorso otto settembre, suo padre è diventato re mentre con sua moglie, William ha ottenuto il titolo di principi del Galles. Kate Middleton è la prima donna dopo Lady Diana ad aver ottenuto questo titolo che, in tutti questi anni, non ha mai ottenuto Camilla nonostante il matrimonio con Carlo. I nuovi principi sono spesso in visita in Scozia ad hanno iniziato a partecipare a molti più eventi pubblici. Tra questi, il principe William ha preso parte ad un appello di beneficenza in occasione del Red Nose Day.

Il principe confessa che sua madre sin dalla tenera età gli ha fatto conoscere la causa dei senzatetto. William ha lavorato con l'ente di beneficenza Groundsewell, finanziando un cortometraggio che evidenzia l'importanza di questa organizzazione. Durante la presentazione confessa, il fatto che sembra che il problema dei senzatetto non sia stato ancora risolto e che sia rimasto quasi invariato rispetto a quando sua madre ha preso a cuore la causa, la renderebbe estremamente delusa. Ecco allora che dona ingenti fonti di denaro per aiutare la comunità e soprattutto cercare che nessuno più si ritrovi senza casa, potendo contare sull'aiuto di enti.

