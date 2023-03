Alfonso Signorini rischia grosso, paura per il conduttore: era già capitato a Barbara d'Urso

Alfonso Signorini estremamente preoccupato: sta vivendo lo stesso incubo di Barbara d'Urso

Il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini era iniziato benissimo fino a quando non ha preso una piega decisamente sbagliata. Ad intervenire non solo per sgridare i concorrenti, ma anche il conduttore e le opinioniste, è stato il direttore del palinsesto Pier Silvio Berlusconi che, dopo aver visto gli ennesimi toni violenti, affermazioni forti e linguaggio scurrile, ha deciso di non mandare in onda la replica della puntata e cancellarla persino dalla piattaforma di Mediaset Play dove vengono caricati tutti i contenuti della rete. Signorini è intervenuto chiedendo ai concorrenti di cambiare atteggiamento, alcuni hanno subito colto il messaggio mentre altri, in particolare Edoardo Donnamaria, non ha saputo gestire la rabbia: squalificato, non viene accettato in studio ed in trasmissione.

I comportamenti che hanno avuto non solo i concorrenti e non solo, hanno disegnato in questi ultimi mesi una triste pagina della storia della televisione. Non possiamo negare che abbia comunque registrato ascolti clamorosi, ma sembra che per l'anno prossimo, il Gf di Alfonso sia a rischio.

Alfonso Signorini vivrà lo stesso dramma di Barbara d'Urso se...

Durante la messa in onda del Grande Fratello Vip, la rete nazionale, non molto tempo fa, aveva chiesto alla conduttrice di Pomeriggio 5 di prendere nuovamente le redini in mano della versione nip. Un'edizione che si è rivelata catastrofica per il comportamento dei suoi concorrenti che hanno fatto branco e hanno utilizzato frasi offensive. Gli sponsor di tutti i prodotti che si trovavano nella casa hanno man mano iniziato a dissociarsi e prendere le distanze dagli inquilini: non si sentivano per nulla rappresentati.

arriva la notizia dai piani alti che il Grande Fratello Vip 8 ci sarà eccome! Forse gli inquilini non vivranno più nell'iconica casa di Cinecittà, ma sembra che non ci sarà nessuna interruzione del programma. Anche Alfonso Signorini sembra essere confermato, ma proprio come la collega d'Urso, dovrà fare i conti con alcuni sponsor che, già con il caso di Bellavia, si erano dissociati, per poi ritirare i propri prodotti dalla casa una volta osservati i comportamenti di alcuni inquilini. A far guadagnare la rete non è soltanto lo share che riesce a conquistare, ma anche gli sponsor. Sembra però che per la prossima edizione non ci siano tanti brand disposti a 'convivere' con inquilini indisciplinati. Una cosa è certa, dal prossimo anno non esisteranno seconde opportunità per nessuno!

