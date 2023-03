Meteo campania: oggi occhio a Avellino e Salerno!

Cari lettori della Campania, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo di oggi! Che tempo farà oggi a Avellino e Salerno e non solo? Scopriamolo!

Napoli ed area Vesuviana

Le previsioni del meteo per oggi a Napoli segnalano un clima sereno con cielo terso e privo di nuvole. L'umidità si attesterà al 36% e la temperatura media sarà di 13.17 gradi Celsius, con minime notturne che raggiungeranno gli 8.12 gradi Celsius e massime giornaliere che sfioreranno i 14.29 gradi Celsius. La velocità del vento registrerà una media di 4.09 km/h, mentre la percentuale di nuvolosità sarà pari al solo 6%.

In base a queste condizioni meteorologiche ti consigliamo di programmare una piacevole passeggiata alla scoperta della città partenopea, godendoti il meraviglioso panorama offerto dal Golfo campano in questa giornata limpida ed estremamente luminosa.

Non dimenticare di indossare un abbigliamento adeguato alla stagione dai tessuti leggeri ma coprenti e una protezione solare sufficiente per evitare spiacevoli scottature solari.

In ogni caso, ricorda di prestare sempre attenzione agli aggiornamenti meteo per poterti godere al meglio la tua esperienza nella splendida Napoli!

Avellino ed Irpinia

Oggi ad Avellino ci troviamo di fronte ad un clima sereno, Sky is Clear e una piacevole temperatura media di 12.23 gradi Celsius. Le temperature oscilleranno tra la minima di 3.39 e la massima di 13.59 gradi Celsius. L'umidità relativa dell'aria è al 37%, mentre la velocità del vento è di soli 2.97 km/h.

La percentuale di nuvolosità è al minimo, appena al 6%, che conferma le previsioni della giornata soleggiata.

Per sfruttare al massimo questo bel tempo primaverile, si consiglia di organizzare un picnic o una passeggiata in uno dei parchi naturalistici che circondano la città di Avellino, come il Parco del Partenio.

Affrontate questa giornata con il giusto spirito ed approfittate del bel tempo per godervi questa splendida città!

Caserta e zona Matese

Oggi il clima per la città di Caserta sarà sereno, con un cielo limpido (descrizione: sky is clear) e una percentuale di nuvolosità al 6%. L'umidità si aggirerà intorno al 32% e la temperatura media sarà di 14.7 gradi Celsius, con una minima di 4.7 e una massima di 16.7. La velocità del vento sarà di 3.34 km/h.

Nella giornata odierna, quindi, si prevede un tempo stabile e piacevole, ideale per trascorrere ore all'aria aperta. Si consiglia una passeggiata nel giardino della Reggia di Caserta o nei parchi cittadini, per godere della serenità del paesaggio e delle temperature fresche ma non rigide tipiche delle mezza stagione.

Inoltre, visto il basso tasso di umidità nell'aria, anche gli sport all'aperto possono essere praticati senza difficoltà, a patto che vengano rispettate le norme di sicurezza e igiene in vigore.

In sostanza, la città di Caserta oggi offrirà ottime condizioni climatiche per dedicarsi ad attività all'aria aperta in completa tranquillità e sicurezza.

Salerno

Per la città di Salerno, oggi il clima sarà sereno con cielo completamente limpido. L'umidità sarà del 41% e la temperatura media di circa 10.85 gradi Celsius, con una temperatura minima di 0.03 gradi Celsius e una massima di 11.98 gradi Celsius. La velocità del vento sarà abbastanza bassa, a circa 3.33 chilometri all'ora e la percentuale di nuvolosità si attesterà intorno al 2%.

Consigliamo di approfittare della giornata per fare una passeggiata all'aria aperta o un giro in bicicletta lungo le strade costiere di Salerno, godendo della vista panoramica sul golfo. Siamo certi che il clima sereno renderà piacevole qualsiasi attività all'aria aperta si desideri praticare oggi. Ricordiamo comunque di indossare abiti adeguati alla temperatura attuale e proteggere sempre gli occhi con degli occhiali da sole.

Benevento e Sannio

Oggi il cielo sopra Benevento si presenta completamente sgombro di nubi con un clima sereno. L'umidità si aggira intorno al 44%, mentre la temperatura media sarà di circa 12.38 gradi Celsius, con una minima prevista di 1.93 e una massima di 13.68 gradi Celsius. La velocità del vento sarà moderata, pari a 3.3km/h, e la percentuale di nuvolosità risulta bassissima, attorno al 7%.

Per quanto riguarda le attività da svolgere in città in base a queste previsioni meteo, consigliamo di approfittare del clima sereno per una piacevole passeggiata alla scoperta delle bellezze storiche e artistiche di Benevento, anche in virtù della moderata velocità del vento che non disturberà l'escursione. Al pomeriggio, invece, si potrà godere del piacevole tepore per un aperitivo all'aperto in compagnia degli amici o della famiglia.

Paestum e Cilento

Oggi il clima a Paestum sarà sereno, con una descrizione del cielo sempre limpida. L'umidità sarà del 41%, mentre la temperatura media si aggirerà sui 14.43 gradi centigradi, con una temperatura minima di 4.32 gradi e una massima di 15.49 gradi centigradi. La velocità del vento raggiungerà i 3.17 km/h e la percentuale di nuvolosità non supererà il 5%.

In base alle condizioni metereologiche descritte, consigliamo di approfittare di questa giornata per fare una piacevole passeggiata all'aria aperta o organizzare un picnic in uno dei numerosi parchi della città, godendo della vista mozzafiato sul mare. Inoltre, è un'ottima opportunità per fare sport e attività fisica all'aperto senza preoccuparsi troppo del clima sfavorevole.

In ogni caso, è importante ricordare di indossare abbigliamento adeguato e proteggersi dal sole, poiché le temperature potrebbero essere ancora fresche al mattino. In caso di necessità, è sempre consigliabile consultare le previsioni metereologiche per evitare imprevisti.