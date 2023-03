Il Paradiso delle Signore anticipazioni: Gemma disperata cambierà idea sulle sorti di suo figlio

Ecco tutte le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore di giovedì 16 marzo: Gemma non ammette la dura realtà

Tra tutte le vicende che stanno appassionando i telespettatori della saop opera italiana, c'è senza ombra di dubbio la questione di Gemma. La figlia di Veronica all'inizio della sua storia viene assunta come Venere per sostituire un'altra commessa Paola che deve abbandonare il lavoro a causa della sua gravidanza difficile. Il destino di quest'ultima sembra essersi ancora una volta unito con quello di Gemma in quanto anche lei adesso ha scoperto di essere incinta. Da sempre è stata una ragazza ribelle tanto che presa dalla gelosia della relazione tra la sorellastra Stefania e Marco, cerca in tutti i modi di ostacolare il fidanzamento. A pagarne le spese è Gloria che finisce in prigione. La made, esasperata, decide di chiuderla in convento, ma in questa stagione Gemma sta dando nuovamente del filo da torcere alla madre e al patrigno Ezio in quanto ha scoperto di essere incinta.

Ezio e Veronica spaventati dal suo futuro di ragazza madre le propongono di adottare il bambino come se fosse loro, nascondendo anche la sua gravidanza: Gemma non ci sta e cerca in tutti i modi di sfuggire a questo destino fino a quando...

Gemma darà il bambino in adozione? Ecco cosa farà cambiare idea alla ribelle

La scorsa puntata si era conclusa con Ezio che ha avuto un'idea per convincere Gemma a lasciare il bambino in adozione per non far diventare la ragazza una madre single, rovinandosi per sempre la vita. Gemma incontrerà nella puntata di oggi una madre che ha cresciuto suo figlio senza un padre. La sua vita farà molto riflettere la ragazza che inizia a dubitare della scelta di accudirlo da sola.

Intanto Irene che aveva ricevuto già l'ultimatum da Alfredo viene messa con le spalle al muro da Maria: Irene deve confessare la sua relazione clandestina. Anche tra Marcello e Ludovica c'erano dei conti in sospeso tanto che l'uomo chiede a Flora informazioni sulla sua ex che però non riesce ad ottenere. Per Clara invece ci sono buone notizie: Don Saverio si convincerà a non metterle più i bastoni tra le ruote ed assecondare la sua passione per il ciclismo. Vittorio propone a Matilde di far diventare il marchio Paradiso internazionale, ma ancora non conosce le reali progetti che la ragazza sta portando avanti da tempo.

