Clementino dopo The Voice debutta come conduttore: "Voglio sfidare la sorte"

Dopo il successo con Antonella Clerici a The Voice, Clementino è pronto per un'altra sfida: la conduzione

Clementino dopo i suoi studi capisce che il suo vero talento si nasconde nelle rime. Ecco che in men che non si dica diventa uno tra i rap napoletani più amati degli ultimi anni. A piacere del cantante non è solo la sua musica, ma anche l'attitudine ed il modo di rapportarsi agli altri. Persino Loredana Bertè ha confessato in trasmissione da Alberto Matano che con Clementino è scoppiato un grande amore: "Mi ha conquistato perché è spontaneo, è di più, di più!"

Tutti i colleghi di The Voice Senior sembrano essersi affezionati al partenopeo. Non solo la Clerici ed i giudici di questa edizione Angelo ed Angela dei ricchi e poveri, Gigi D'Alessio e la sopracitata Loredana, ma anche Al Bano e Jasmine Carrisi si sono affezionati al cantante, al punto che i tre hanno rivisitato la canzone di Mina, Nessuno Mai, che quest'estate ha spopolato.

Clementino non teme nessuna competizione: pronto a sfidare la sorte

Ospite da Serena Bortone, Clementino ha rivelato alcuni dettagli inediti della sua vita come ad esempio il fatto di essersi laureato con il massimo dei voti. La sua interpretazione improvvisa del Cyrano, ha lasciato tutti a bocca aperta, non solo la conduttrice di Oggi è un altro giorno, ma anche i telespettatori che hanno condiviso su tutti i social questo momento. Tutti sono rimasti colpiti da Clementino che a breve ha in serbo una nuovissima sorpresa per i suoi fan. Pronto a condurre un progetto che si svolgerà proprio nella sua città Napoli, il cantante dopo esser stato ospite in diversi salotti televisivi ed aver partecipato anche quest'anno alla trasmissione di Antonella Clerici The Voice Senior e Kids, ha deciso di debuttare come conduttore!

Dove lo vedremo? Domani il centro di produzione Rai di Napoli compirà ben 60 anni e per l'occasione, Clementino sarà uno dei co-conduttori della serata che potete assistere o dal secondo canale o anche dalla diretta sul sito di Rai play. Una nuova sfida quella di Clementino che ha deciso di sfidare la sorte. Perché? Domani è venerdì 17 e per i più scaramantici non sembra essere il giorno ideale per debuttare!

