Uomini e Donne, Carola sta prendendo per i fondelli Federico? La segnalazione che l'incastra

Uomini e Donne, a rischio il trono di Federico: arriva una segnalazione scottante sulla sua corteggiatrice Carola

Quest'anno il trono classico di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi è ricco di colpi di scena. Già abbiamo visto due tronisti abbandonare il trono ed ora, Federico, prossimo alla scelta, sembra dover fare i conti con una segnalazione veramente importante che potrebbe compromettere tutto il suo percorso. Il ragazzo attualmente è super apprezzato non solo dal pubblico a casa per la sua spontaneità ed umiltà, ma anche dagli opinionisti che lo elogiano e lo trovano estremamente vero e sincero con le sue corteggiatrici. Le esterne con Carola ed Alice, emozionano tantissimo i telespettatori ed i presenti in studio e, finalmente, sembra che il ragazzo sia prossimo alla scelta. Eppure arriva poco prima di questo grande giorno, una segnalazione che potrebbe compromettere tutto il suo percorso.

Uomini e Donne, a rischio la scelta di Fererico: la segnalazione che incastra Carola

Durante il suo percorso, Federico ha scelto di continuare la conoscenza con Carola e con Alice. Le due ragazze hanno spesso lasciato lo studio per come il tronista si è comportato. Gelosie, delusioni e comportamenti che hanno messo il tronista spesso a rischio: ormai abbiamo perso il conto di tutte le volte che è andato a rincorrere le due ragazze. Il pubblico in studio sembra fare il tifo per Alice, una ragazza che, per continuare a conoscere il tronista ha perso il lavoro. Maria, non appena ha saputo di questo triste episodio, ha offerto alla ragazza un lavoro nella sua redazione. Scelta molto discussa da alcuni utenti del web che hanno dato per scontato che Maria sappia che è la scelta del ragazzo che vive a Roma: il lavoro offerto per alcuni, è la conferma che la De Filippi voglia aiutare i ragazzi ad accorciare le distanze e vivere sin da subito insieme.

Altri invece continuano a fare il tifo che Carola che ha finalmente dichiarato di essersi innamorata del tronista. Messo alle strette, per non far più soffrire le due corteggiatrici: Federico sembra essere pronto alla scelta. Eppure a pochi giorni da questo fatidico momento, arriva una segnalazione alla regina del gossip: Deianira Marzano. Carola è stata avvistata con questo ragazzo in un locale.

In questo momento le registrazioni dei programmi di Maria sono in pausa per la triste dipartita di suo marito: Maurizio Costanzo. Sicuramente però queste segnalazioni non passeranno inosservate e in puntata, ad un passo dalla scelta, Carola dovrà smentire o, purtroppo per Federico, confermare quanto è stato scoperto sul web.

LEGGI ANCHE>>>Uomini e Donne, Federico Nicotera e la dedica a Carola che spiazza la sua rivale Alice