Sabrina Ferilli, il gesto commuovente per Maria De Filippi: ecco cosa ha fatto per la sua amica

Sabrina Ferilli ha preso una decisione commuovente: appresa della scomparsa di Maurizio Costanzo, ecco cosa ha fatto per Maria De Filippi

Il 24 febbraio, a metà mattinata è stata resa nota la triste dipartita del marito di Maria De Filippi: Maurizio Costanzo. A 84 anni si è spento a Roma. Stando a quando è stato raccontato nel salotto di Mara Venier dal suo caro amico Giorgio Asumma, il figlio Saverio aveva chiamato l'amico del conduttore, affermando che si dovevano recare in clinica quanto prima. I due, insieme all'altra figlia di Maurizio, Camilla, si stavano dirigendo in clinica quando è arrivata la telefonata della conduttrice che, purtroppo, avvisa i figli e il caro compagno di vita di Maurizio che si era spento.

Da quel momento sui social, tantissimi sono stati i colleghi che hanno omaggiato con un post o una storia il grande maestro della televisione. Tra tutti non è passato inosservato il profilo di Sabrina Ferilli che invece non si è esposta pubblicamente. Sembrava molto sospetto visto che, con Maria De Filippi, ha una bellissima intesa ed amicizia.

Sabrina Ferilli, ecco cosa ha fatto non appena ha appreso della scomparsa di Maurizio Costanzo

Venerdì tutti i palinsesti sono cambiati: i programmi che dovevano andare in onda il pomeriggio hanno cambiato le scalette per omaggiare Maurizio Costanzo. Anche Silvia Toffanin, ha deciso di salutare il grande maestro con uno speciale in cui, persino suo marito, il direttore Mediaset Pier Silvio Berlusconi, ha partecipato. Molti hanno notato come mai la Ferilli ancora non si fosse esposta pubblicamente. L'attrice da anni lavora e collabora con Maria De Filippi (è stata ospite sia come giudice ad Amici, il serale, che Tu Si Que Vales).

Arriva all'esperto del gossip, Amedeo Venza, una segnalazione che condivide prontamente sul suo profilo. Pare che la Ferilli si trovasse in viaggio a Tokyo e che, non appena appresa la notizia della scomparsa del marito di una delle sue più care amiche, non ci abbia pensato due volte: il gesto è veramente commuovente.

Sabrina sale sul primo aereo per raggiungere Maria e salutare ed omaggiare Maurizio Costanzo che spesso l'ha ospitata nel suo show. Oggi, alle 15:00 si terranno i funerali del conduttore seguiti da entrambi i palinsesti nazionali: Rai e Mediaset.

LEGGI ANCHE>>>Domenica In, Mara Venier ricorda così Maurizio Costanzo: "Ero sola e malata, ma lui c'era"