Domenica In, Mara Venier ricorda così Maurizio Costanzo: "Ero sola e malata, ma lui c'era"

Mara Venier racconta il suo primo approccio con Maurizio Costanzo, ai tempi non era famosa, ma sola e malata

Mara Venier come tantissimi altri colleghi del mondo della tv ha deciso di dedicare a Maurizio Costanzo la puntata del suo programma. Il marito di Maria De Filippi si è spento il 24 febbraio all'età di 84 anni. Il conduttore si è spento a Roma intorno a metà mattina e da quel momento, tutti i programmi hanno cambiato la propria scaletta. Barbara d'Urso, Alberto Matano, Silvia Toffanin, Mara Venier e tutti coloro che hanno sempre apprezzato il grandissimo contributo del maestro della tv. Maurizio Costanzo ha portato in Italia il format dei talkshow.

Nel suo salotto, Mara Venier inizia la puntata non cola sua iconica sigla, ma con quella del Maurizio Costanzo Show. Tra i suoi ospiti tantissimi colleghe ed amici che ricordano Maurizio. Anche la Venier, racconta la sua esperienza: ecco come ha conosciuto il conduttore in un momento veramente particolare della sua vita.

Mara Venier racconta a Domenica In come ha conosciuto Maurizio Costanzo: "Ero sola"

Tantissimi sono stati gli ospiti di Mara Venier nel suo salotto domenicale. La conduttrice ha deciso, come tantissimi altri colleghi, di dedicare la sua puntata al creatore dei talkshow. Tutti ricordano non solo la sua grandissima professionalità, ma anche il suo lato affettuoso, gentile, e disponibile. Tra tutti, anche la conduttrice racconta la sua esperienza. Mara era arrivata a Roma da pochissimo, era giovanissima ed aveva contratto un virus. La Venier ammette: "In quel periodo ho conosciuto per la prima volta la solitudine, ma a farmi compagnia, tutti i giorni, c'era Costanzo alla radio".

Mara poi confessa che la sua amicizia con Maurizio non riguardava la sfera professionale. Quando sono diventati amici, racconta la Venier, non era ancora la conduttrice famosissima che conosciamo oggi: "La mia amicizia e l'affetto e l'amore che ho avuto per lui e che avrò sempre per lui, non riguardava questo nostro mondo. Poi a lungo andare chiaramente lui mi ha dato degli ottimi consigli che ho cercato di seguire. Con me c'era un rapporto sinceramente di amicizia e complicità. Maurizio era il primo a sapere delle mie crisi sentimentali, era diventato una persona con la quale io mi confidavo e tutto questo accadeva prima che io diventassi anche quella della televisione ecco perché gli voglio così bene, perché lui c'è stato prima nella mia vita".

