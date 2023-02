Maria De Filippi, la prima persona che ha abbracciato al funerale di Maurizio Costanzo

Maria DE Filippi arriva al funerale di suo marito Maurizio Costanzo: ecco la prima persona che ha abbracciato

Si spegne venerdì 24 febbraio a 84 anni il maestro della televisione: Maurizio Costanzo. Il conduttore lascia un vuoto incolmabile non solo tra i suoi parenti e colleghi, ma anche per chi, in questi anni, è cresciuto tenendosi compagnia prima con la sua voce in radio, e successivamente con i suoi talkshow. Tantissimi sono i colleghi che non solo l'hanno ricordato con foto e messaggi: sia la Rai che Mediaset, decidono di cambiare le scalette dei programmi per lasciar spazio all'iconico conduttore giornalista. Tutti i programmi parlano di Maurizio. Lunedì 27 febbraio, le telecamere di Serena Bortone e di Silvia Toffanin, seguono l'ultimo saluto a Maurizio Costanzo.

Tantissime sono le persone che hanno deciso di omaggiare Maurizio: le telecamere riprendono Bonolis, Mara Venie, Gerry Scotti, il duo comico Pio e Amedeo, Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini, Amadeus, Carlo Conti e tantissimi altri volti noti del mondo dello spettacolo. Seduti dinanzi al feretro di Maurizio, suo figlio Saverio e Camilla con i rispettivi compagni e figli. Dall'altro lato, arriva Maria De Filippi con il figlio Gabriele.

Maria De Filippi, ecco chi ha abbracciato non appena è arrivata in chiesa: il saluto commuovente

Manca in chiesa Silvia Toffanin che, per i funerali di Maurizio Costanzo, ha deciso di seguire con telecamere del suo programma Verissimo la messa. Silvia, passo passo, racconta ogni minimo dettaglio. L'arrivo di Maria De Filippi è sicuramente uno dei momenti più attesi, soprattutto dopo ciò che successo nella camera ardente. Alcuni fan della conduttrice, hanno avuto il coraggio di chiedere, in un momento così delicato, un selfie alla donna che, non si è negata al volere del suo pubblico. Domenica, durante la puntata speciale di Verissimo, Silvia Toffanin ha ricordato Maurizio Costanzo con un ospite d'eccezione: suo marito Pier Silvio Berlusconi. Il direttore della rete nazionale Mediaset, ammette che con Maurizio ha instaurato non solo un rapporto professionale, ma anche personale.

Maria, non appena arriva in chiesa, saluta tutti i presenti, ma abbraccia lui.

Seguita dal figlio Gabriele, Maria abbraccia Pier Silvio Berlusconi che, in questi anni è diventato un membro di famiglia. Tantissimi sono i colleghi che in questi giorni hanno ricordato il giornalista non solo come un grandissimo maestro, ma anche come un padre. Così lo descrive anche Pier Silvio che siede, per tutta la cerimonia, al fianco di Gabriele e Maria.

