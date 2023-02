Maurizio Costanzo, il tenero oggetto sul suo feretro: è commuovente

Maurizio Costanzo si spegne a 84 anni: in chiesa riuniti tantissimi artisti e familiari per l'ultimo saluto. C'è anche lui

Venerdì 24 febbraio arriva a metà mattinata una notizia che spiazza tutto il popolo italiano: Maurizio Costanzo, si è spento in clinica all'età di 84 anni. Artisti, colleghi, amici e conoscenti sono avvolti da un dolore indescrivibile. Maurizio Costanzo non è stato solo un conduttore e giornalista: ha aiutato artisti in difficoltà, e amato tantissimo. Giorgio Asumma, il suo caro amico, è il primo che il 17 febbraio in chiesa, legge sull'altare per accompagnare il suo amico nell'eterno viaggio. La messa è stata veramente toccante. Le telecamere di Silvia Toffanin a Verissimo e di Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, hanno seguito tutto il rito. In questo, Maurizio è stato ricordato come uomo, padre di tre figli (Camilla, Saverio e Gabriele), nonno, collega, maestro di vita e chi più ne ha più ne metta.

Maurizio Costanzo, sul feretro in chiesa è presente un oggetto veramente commuovente

Durante il rito, il parroco ha ricordato la bontà d'animo di Maurizio Costanzo. Racconta ciò che in questi giorni abbiamo sentito in tutti i salotti televisivi: Maurizio ha sempre aiutato gli artisti in difficoltà anche con un solo invito nei suo programma per poter dar loro la possibilità di poter tornare a lavorare. Molti, racconta anche il Monsignore, lo hanno descritto non solo come un maestro, ma come un padre. Parole confermate anche dalla sua primogenita Camilla che, alla fine del rito dichiara: "Mio padre non ha lasciato tre figli, ma molti di più", tutti gli artisti sono stati accolti dal suo affetto paterno.

Monsignore racconta il suo animo gentile, persino con gli animale. Sa che Maurizio aveva la premura di lasciare delle briciole agli uccellini che lo aspettavano sul suo balcone, persino un gabbiano veniva a far visita per qualche briciola di pane. Ha avuto tanti cani ed anche un gattino, il piccolo Filippo che sembrava aver quasi instaurato un loro modo di comunicare. Oggi in chiesa erano presenti tutti, e sul feretro, Maria De Filippi e i figli, hanno voluto che ci fosse anche lui.

Una foto del piccolo Filippo, è stata posata su Maurizio. Questo sottolinea il suo attaccamento non solo alle persone, ma a qualsiasi essere vivente. Il feretro esce dalla chiesa degli artisti, sommerso dagli applausi. Come ha dichiarato il Monsignore: il sipario si chiude, ma solo per il primo atto.

