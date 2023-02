Chiara Ferragni: "Guardate come mi hanno conciata", altro che esperta di tendenze

Chiara Ferragni così conciata di prima mattina: altro che esperta di moda e tendenze!

L'imprenditrice digitale in questo mese di febbraio ha fatto molto parlare di sé. Tutto parte dalla sua partecipazione al Festival di Sanremo dove sfoggia, per la puntata di apertura, una nuova acconciatura. I suoi abiti firmati Dior, sono tra i più chiacchierati fino a quando non ritorna sul palco la sera della finalissima. Anche con gli abiti Schiaparelli, Chiara non passa di certo inosservata e riesce ad attirare tutti i riflettori su di sé. Il suo debutto come conduttrice però sembra non essere andato come sperato in tutti questi mesi di preparazione. Suo marito Fedez ha attirato molto l'attenzione su di sé prima durante la settimana e poi con il bacio durante la finale con Rosa Chemical. Da quel momento i due, che condividono tutto della loro vita, hanno smesso di mostrarsi insieme sui social. Un atteggiamento del tutto atipico per una coppia che da sempre ha mostrato ogni dettaglio della sua quotidianità.

Chiara Ferragni come non l'avete mai vista: non è un filtro

Chiara ha iniziato a pubblicare tantissime foto dopo la sua partecipazione a Sanremo, ma di Fedez, neanche l'ombra. Solo dopo le accuse di Selvagia Lucarelli, Federico ritorna sui social estremamente arrabbiato, provato, triste e soprattutto non riesce ad esprimersi come suo solito. Nello stesso giorno, in cui tutti erano preoccupati per lo stato di salute di Federico, Chiara mostra la sua vicinanza al marito pubblicando una foto delle loro mani in cui indossano anche la fede. Sembra che a piccoli passi, stanno recuperando il loro rapporto dopo la turbolenta settimana sanremese. Chiara, in questo periodo ha pubblicato tantissime foto con i suoi bambini: Leone e Vittoria sono i protagonisti indiscussi del suo profilo Instagram.

Anche questa volta i suoi bambini non solo sono apparsi nuovamente sul suo profilo, ma hanno 'conciato' così la loro mamma di buon ora!

Altro che trucchi fa fashion week o, come dice la stessa Chiara, filtri di Instagram. Ad occuparsi del suo beauty look sono i suoi bambini che hanno deciso di sbizzarrirsi con alcuni adesivi.

