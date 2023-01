Chiara Ferragni senza filtri: "In più di una relazione sono stata vittima di violenza psicologica", il racconto dell'imprenditrice digitale

Chiara Ferragni racconta sul suo account di Instagram le sue storie dove si è resa conto di esser stata vittima di violenza psicologica.

L'imprenditrice digitale la scorsa settimana, durante la conferenza stampa di Sanremo, ha comunicato che avrebbe devoluto l'intero compenso in beneficenza. Ha deciso di aiutare le donne di D.I.RE, che supportano e sostengono le donne che sono vittime di violenza non solo fisica ma anche psicologica ed economica. Chiara, ancora una volta, ha diviso il popolo del web con questa sua scelta. C'è chi crede che siano solo pochi spiccioli quelli che le avrebbe dato il canone e soprattutto che per fare beneficenza non c'è bisogno di rendere tutto pubblico. Altri invece credono che il testo non sia per nulla scontato e hanno preso le parti dell'imprenditrice digitale soggetta a numerosissime critiche.

Manca ormai pochissimo all'inizio di Sanremo2023, Chiara affiancherò Amadeus nella serata di apertura e chiusura del festival della musica italiana. Nelle sue storie ieri ha raccontato che in molti le chiedono se sente la pressione per la sua prima conduzione e la Ferragni ammette di non vedere l'ora di vivere quest'esperienza anche se da quanto ha accettato ha un po' s'ansia: "Porterò solamente me stessa, di solito quando uno è sincero le persone se ne accorgono".

Chiara Ferragni racconta di esser stata vittima di violenza psicologica: "L'ho capito tardi"

Oltre alle numerosissime domande sul festival, Chiara confessa nelle storie che in molti si sono incuriositi della sua dichiarazione in conferenza stampa sulla 'violenza psicologica'. "Io sono dell'idea e, confrontandomi con la maggior parte delle donne e delle amiche che conosco, che quasi tutte noi in alcune relazioni siamo state vittima di violenza psicologia", inizia Chiara spiegando nelle storie che da pochissimi anni ha sentito parlare di violenza questa violenza che definisce 'subdola'

.

"Ho capito che si trattava di una violenza vera e propria e non soltanto di atteggiamenti sbagliati di un ragazzo nei miei confronti". Continua poi raccontando la sua esperienza personale: "In più di una relazione mi è successo di essere vittima: in quel momento non ho proprio capito... pensavo che era geloso e possessivo e quando sei innamorato di una persona tendi a dare una spiegazione a te stessa a questi atteggiamenti anche se sai che sono sbagliati". Chiara cerca poi di far aprire gli occhi a tutte le donne: "Noi donne cerchiamo sempre di sminuirla e non renderci conto che stiamo vivendo una vera e propria violenza. Gli uomini cercano di farci sentire delle nullità ed isolarci anche dai nostri affetti".

Il suggerimento di Chiara è quello di palarne di più con amiche ma anche con la stessa che si rende disponibile ad aiutare a far aprire gli occhi alle donne: sensibilizzare e condannare questo tipo di violenza è il suo obiettivo quest'anno e con la conferenza stampa di Sanremo2023 già sta avendo una grandissima risonanza.

