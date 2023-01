Chiara Ferragni devolve il compenso di Sanremo 2023 a D.I.RE: inizia la polemica sul web

Chiara Ferragni annuncia in conferenza stampa e sui suoi social che il ricavato del suo compenso per Sanremo 2023 sarà devoluto a D.I.Re: il web l'accusa.

Chiara Ferragni ha condiviso un video che in men che non si dica è diventato virale. A pochi minuti dalla pubblicazione online, già tutti ne parlano. La Ferragni, co condutrrice di questo Festival di Sanremo, ha deciso di devolvere tutto il compenso all'associazione D.I.RE-Donne In Rete contro la violenza presente in tutto il territorio italiano. Così come spiega nel video che ormai sta facendo il giro del web, ritiene che sia importantissimo parlane e soprattutto aiutare chi si prende cura delle donne vittime di ogni forma di violenza: da quella fisica a quella psicologica ed economica. Ringrazia poi Amadeus e la Rai senza cui tutto questo non sarebbe stato possibile ed annuncia che questo è solo l'inizio di una collaborazione con l'associazione.

C'è chi ha subito elogiato l'iniziativa dell'imprenditrice digitale e chi invece, come Selvaggia Lucarelli, non tarda a commentare la scelta di Chiara. Tempestivamente anche le parole della giornalista, insieme all'annuncio di Chiara, vengono subito riportate sui social e commentate.

Lei non vedeva l'ora.

La voglia le divorava le dita.

Le sue bozze urlavano in archivio.#ChiaraFerragni #Sanremo2023 pic.twitter.com/NAaJ3BSkUa — Davi De (@davided81) January 12, 2023

Chiara Ferragni devolve il suo compenso di Sanremo 2023 in beneficenza: così come la Lucarelli anche altri utenti del web criticano il suo gesto

C'è chi ancora deve digerire che una ragazza semplicissima di Cremona con una grande passione della moda e per le foto, abbia costruito da sola un impero. C'è chi ritiene il suo un successo, oltre che spropositato, immeritato. Chiara non ha mai badato a queste critiche e ha sempre agito in base a ciò che ritiene giusto proseguendo per la sua strada raccogliendo non solo tantissimi successi ma anche consensi. Eppure c'è sempre chi mette in dubbio la sua buona fede. Dopo aver annunciato che avrebbe devoluto il compenso di Sanremo 2023 in beneficenza ecco alcuni dei commenti su Twitter che nessuno si aspettava.

La beneficienza sbandierata non si chiama beneficienza ma marketing.#ChiaraFerragni — Serranda (@Serra_nda) January 12, 2023

Questo come tanti altri commenti spopolano sui social ma Chiara può fare affidamento sui suoi follower che ormai la conoscono. Ecco che prima ancora che possa nascere la polemica sul fatto che abbia deciso di rendere pubblica la sua scelta di devolvere in beneficenza il suo ricavato, i fan intervengono.

chiara dona il suo compenso di sanremo a un'associazione contro la violenza sulle donne, ma sono pronta a leggere lo stesso critiche perché ogni cosa che fa lei non va mai bene #chiaraferragni — Gaia🌸 (@littlequeen18g) January 12, 2023

Chiara Ferragni donerà il suo compenso di Sanremo ad un associazione antiviolenza sulle donne.

Gli insulti contro i ferragnez inversamente proporzionali ai loro continui atti di beneficenza.#ferragnez #chiaraferragni #sanremo — Millyzampa 🦆🦦🐁 (@Millyzampa87) January 12, 2023

Se si annuncia di fare beneficienza si viene accusati di esibizionismo, ma se viene fatta in silenzio si viene accusati di egoismo. Qual è la cosa giusta da fare quindi? #chiaraferragni — quella simpatica con i capelli corti e ricci (@lorytandu) January 12, 2023

L'aria di polemica sulla scelta della co conduttrice incombe sui social: c'è già chi ha espresso il suo aspro parere giudicando la scelta di rendere tutto pubblico e chi invece difende a spada tratta la Ferragni.

