Chiara Ferragni, la sua maglia costa solo 19 euro: ecco dove trovarla e come replicare il suo look

Chiara Ferragni sceglie ancora maglie di brand low cost: il suo ultimo look conquista tutti.

Da brava esperta di tendenze la Ferragni non indossa solo grandissimi e lussuosissimi marchi. Chiara mixa diversi brand dai più costosi a quelli più economici. Spesso ha scelto di indossare, specialmente in estate, capi della linea del famosissimo brand spagnolo Zara. Ormai questo è tra i più amati non solo dai tutti amanti del fashion ma anche e soprattutto dalle influencer che spesso scelgono capi proprio di questa catena per consentire a tutti di replicare i propri look. È questo il caso della Ferragni che ormai da un po' di mesi ha deciso di spiegare passo per passo i suoi look ogni qualvolta esce di casa. O con una semplice storia o con un video ben editato su TikTok, Chiara mostra gli abbinamenti ed i capi scelti. Tra i suoi primi look, una volta tornata a Milano dopo le feste, Chiara come di consueto si fotografa in ascensore con un look veramente particolarissimo.

A destare tanto 'scalpore' è la scelta della donna di indossare un crop top in pieno inverno. Sotto la sua foto sono tantissimi i commenti di curiosità: tutti vogliono sapere come faccia a combattere il freddo. Domanda alla quale Chiara risponde con il suo fare ironico: "Ho fatto gli anticorpi da adolescente", scrive facendo riferimento alle mode degli anni 2000 che, con i pantaloni a vita bassissima prevedevano sempre la pancia scoperta.

Chiara Ferragni, la sua maglia costa solo 19 euro: ecco come replicare il suo look

Freddo o no, Chiara non rinuncia mai ai capi delle ultimissime tendenze. Per il suo ritorno a Milano ha scelto una gonnellina scozzese abbinata ad un crop top monocromatico che riprende uno dei colori predominanti della gonna. Non manca la pelliccia per non patire il freddo a causa delle dimensioni striminzite del top.

A riportare tempestivamente come di consueto i brand di ogni capo è la pagina instagram @chiaraferragnicloset che prima di chiunque altro riesce ad individuare i brand.

Chiara ha scelto un crop top di soli 19 euro disponibile da Bershka.

Perfetta non solo abbinata ad una gonna come nel caso di Chiara ma anche come la propone il brand: con un semplicissimo jeans. Per il prezzo conveniente non potete farvi sfuggire l'occasione di avere anche voi un top come quello di Chiara e replicare i suoi look.

LEGGI ANCHE:Chiara Ferragni e Fedez nascondono un grande segreto: "Lo diciamo dopo Sanremo"