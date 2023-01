Paola Di Benedetto congedata, Andrea Delogu prende il suo post: i fan lo speravano

Paola Di Bebedetto deve far spazio ad una collega: Andrea Delogu. Quest'anno è stata scelta lei... ecco la reazione dei fan.

Paola Di Benedetto muove i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo Madre Natura a Ciao Darwin. Presto capisce di non voler essere famosa solo per la sua bellezza e decide di partecipare a diversi reality. La donna ottiene un successo clamoroso e presto si trova anche alla conduzione di programmi sua sul teleschermo che in radio. Proprio qui la Di Benedetto approda, nel mondo che ha reso nota la collega Andrea che invece proprio adesso sta muovendo i suoi primi passi nel mondo dello spettacolo lasciando le sale insonorizzate. Un percorso opposto ma che ad un certo punto ha portato ad un confronto tra le due che ha visto 'trionfare'' la Delogu. Paola deve compiere un passo indietro e lasciare il posto alla collega in Rai.

Paola Di Benedetto non è stata riconfermata dalla Rai: al suo posto Andrea Delogu

Paola ha avuto il grandissimo onore l'anno scorso di essere una delle inviate di Primafestival, il programma che si svolge proprio nei pressi dell'Ariston ogni giorno poco prima della messa in onda della competizione condotta da Amadeus. Lo scorso anno con Paola c'erano due napoletani, l'amatissima conduttrice Roberta Capua e lo youtuber amatissimo sui social e anche da prime video Ciro Priello. I fan speravano che per questo nuovo anno fosse concessa una possibilità alla Delogu che quest'estate alla conduzione con Stefano De Martino è stata impeccabile.

Alla live life hanno appena messo Andrea Delogu nella lista delle papabili co- di Sanremo io non mi posso illudere che la possano prendere a fare sia l'anteprima che il festivalpic.twitter.com/0wZjydONKS — Nicolò, 'un tipo' (@NicoloC__) January 2, 2023

Twitter era esploso alla sola possibilità che a PrimaFestival potesse esserci la conduttrice radiofonica ed oggi i dedideri dei fan della Delogu e di tutti gli utenti di internet sono stati esauditi. Arriva la conferma della sua presenza alla conduzione al posto di Paola Di Benedetto.

Andrea Delogu ci introdurrà a #Sanremo2023 con il suo #PrimaFestival, ma non solo.

Secondo Dandolo, i dirigenti Rai hanno deciso di affidarle altri programmi su Rai 1 e sarà lei uno dei volti dell’estate della rete ammiraglia. (Dal settimanale Oggi) pic.twitter.com/4aaqOz6PQV — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 12, 2023

Oltre alla novità di PrimaFestival sembra che il 2023 sarà un anno ricco di soddisfazioni per la bellissima donna dai capelli rossi. Amatissima dai suoi fan in pochissimo tempo grazie anche a Stefano De Martino è riuscita a conquistare una grandissima fetta di pubblico che non vedeva l'ora di vederla presto sul teleschermo. Gli inviati che accompagneranno Andrea in questa nuova avventura sono dei volti molto noti sul web Jody Cecchetto e Autogol.

