Chiara Nasti sotto accusa: "Tuo figlio non è un bambolotto", ennesima ondata velenosa per la neomamma

Nuova piaggia di critiche per Chiara Nasti che, dopo una gravidanza turbolenta ora deve fare i conti con i commenti asprissimi sulla sua maternità.

La ragazza partenopea ha ricevuto tantissime critiche sulla sua maternità prima ancora di annunciare la gravidanza. Tutto è nato a causa di un presunto battibecco con Nicole Mazzoccato che era pronta ad annunciare la sua gravidanza e secondo alcuni utenti aveva 'paura' che la notizia della Nasti potesse metterla in secondo piano. Tutti quindi abbiamo appreso della gravidanza di Chiara prima ancora che la coppia l'annunciasse. È stato durante una partita che il papà, Mattia Zaccagni, ha messo il pallone sotto la maglia confermando lo stato della futura moglie.

Da quel momento sono arrivate tantissime critiche per la donna: la prima riguardava il suo peso, successivamente il suo gender reveal che si è tenuto allo Stadio Olimpico. Chiara ha vissuto una gravidanza sempre sotto accusa tanto che anche Giulia De Lellis ha commentato la cattiveria di alcuni utenti. Secondo la ragazza romana, Chiara può piacere o no ma è giusto che si viva serenamente questo magico momento. È poi arrivato Thiago, il primogenito della coppia e anche dopo la nascita le critiche non sono di certo terminate!

Chiara Nasti ancora sotto accusa: "Tuo figlio non è un bambolotto"

Non appena è tornata a casa la donna ha presto ripreso gli allenamenti. Durante uno di questi fa una storia mostrando che il suo bambino l'osserva dall'ovetto. Le accuse non tardano ad arrivare: "Dovresti pensare a tuo figlio", scrivono alcuni utenti anche se il bambino stava serenamente dormendo mentre la mamma pensava alla cura di sé stessa.

Anche fare una foto con il bambino in cui indossa una Chanel è motivo di critica per la ragazza. Stando a ciò che si legge sul suo profilo, indossare una borsa costosa per uno scatto con il proprio figlio è sa persone superficiali. Arriva poi l'ennesima accusa: Chiara tiene in braccio il suo bambino e molti criticano la posa scelta.

"Poverino...non è un bambolotto", scrive un utente facendo forse riferimento al fatto che il bimbo di appena due mesi viene tenuto in braccio senza che la testa sia supportata. alcuni hanno notato che si appoggia alla guancia della mamma e cercano di prendere le difese della donna mentre altri, come ormai di consueto, trovano il pretesto per poter far sentire Chiara una mamma inadeguata.

