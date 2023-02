Aka7even esce allo scoperto: ecco chi è la sua nuova fiamma, altro che ritorno di fiamma con Martina!

Aka7even esce allo scoperto con la sua nuova fiamma: altro che ritorno con la ballerina Martina!

Conosciuto da tutti come Aka7even, in realtà il cantante che emerge ad Amici si chiama Luca. Ha sempre saputo di voler fare il cantante tanto che, giovanissimo, partecipa ai provini di X Factor. Sarà Anna Pettinelli, a concedergli un banco nella scuola di Maria De Filippi e dare al ragazzo l'opportunità di scoprire il suo talento musicale e non solo. Luca scopre se stesso in questo percorso. Attratto dalla ballerina di latino Martina, stravolge completamente la sua musica scrivendo una ballata che lo renderà famosissimo: Mi Manchi. Da quel momento, oltre alle sue esibizioni, abbiamo seguito anche la sua relazione con Martina ricca di alti, ma soprattutto di bassi: lei si avvicina sempre di più al cantante e amico di Aka, Raffaele Renda.

I due oggi stanno insieme anche se, da tempo, si vociferava di una rottura e di un possibile ritorno di fiamma di Martina e Aka7even che spesso si taggavano nelle storie di Instagram e venivano avvistati insieme. Tra i due però, ad oggi, possiamo affermare che c'è solo una bella amicizia. Maritina continua la sua storia con Raffaele mentre Aka, dopo essersi dedicato alla sua musica, ha finalmente riaperto il suo cuore.

Aka7even innamorato: ecco chi è la sua nuova fidanzata

Prima della fine del programma Amici, debutta con una nuova canzone, Loca, che è diventato in pochissimo tempo il tormentone estivo. Dopo poco, viene annunciata la sua partecipazione a Sanremo con Perfetta così. Luca dopo la delusione della sua storia con Martina si concentra sulla musica e sul suo lavoro sfornando sempre più successi. Eppure molti fan del ragazzo sono ancora attaccati alle melodie della ballata Mi manchi. Dopo un po' Aka rivela di aver scritto un altro pezzo simile: Non piove più.

Aka7even quando è innamorato 'sforna' dei successoni! "Tu sei la mia estate, la mia primavera, quel mare che mi agita se sono giù. Tu sarai l'inverno senza la bufera", una poesia i nuovi versi di Aka che, sembrano essere dedicati alla sua nuova fiamma. Ieri, per la prima volta, pubblica sui social una storia in un romantico momento.

Una foto molto misteriosa, ma è la sua nuova lei a pubblicare uno scatto nitido.

La ragazza di Aka7even si chiama Francesca Galluccio ed ha 21 anni.

I due sembrano innamoratissimi e, se questo amore ha dato vita alla canzone Non piove più, ci auguriamo che la storia duri ancora per molto: Aka quando è innamorato è particolarmente ispirato

