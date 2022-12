Aka7even in ospedale: "Ci sono già passato", il racconto lascia i fan in lacrime

Il cantante e ex concorrente di Amici di Maria De Filippi ha scritto un lungo post dall'Ospedale di Napoli. I fan sono emozionati.

Luca Marzano è uno dei giovani cantautori della scuola di Amici di Maria De Filippi che ha trovato il successo nella scena musicale italiana. La sua storia sin dall'entrata della scuola ha commosso tutti, nel 2008 ha vissuto un momento delicato della sua vita che l'ha portato in coma in ospedale. In occasione della fine del 2022 il suo gesto ha spiazzato i social network commuovendo migliaia di fan.

Siamo abituati a vederlo con look super creativi sui palcoscenici d'Italia con la sua musica e l'immancabile pianoforte. Nel talento di Aka7even ha sempre creduto Anna Pettinelli, la sua insegnante ad Amici che ha visto in lui una giovane promessa per la musica italiana. La conduttrice radiofonica non si sbagliava e appena uscito dalla scuola Marzano ha cominciato a scalare le classifiche italiane. "Non mi è nuovo questo luogo" scrive dall'ospedale Santobono di Napoli. Ecco cos'ha deciso di fare il cantante per donare un sorriso a tutti i piccoli ricoverati in ospedale.

Aka7even in visita ai bambini dell'ospedale di Napoli: le sue parole commuovono tutti

Non tutti i bambini sono fortunati e molti trascorrono le festività in ospedale, così si apre il lungo post di Aka che ricorda quel luogo con grande dolore. "Ci sono già passato" scrive ricordando il suo ricovero che questa volta ha deciso di trasformare in speranza. Il cantante mostra su Instagram gli scatti in cui incontra i piccoli bambini dell'ospedale a cui ha deciso di donare un sorriso.

Gli occhi dei piccoli sono pieni di meraviglia a veder arrivare uno dei cantanti più famosi del momento in Italia. Luca spende qualche parola anche per i suoi genitori che gli hanno insegnato a donare agli altri senza mai chiedere nulla in cambio. L'appello del cantante è però per tutti quelli che possono donare amore e speranza attraverso un sorriso a chi si trova in difficoltà. Luca sottolinea che restare al fianco degli altri rende persone migliori, un messaggio che ha commosso i fan e che lascia davvero a bocca aperta. Questo è probabilmente il modo migliore per festeggiare il grande successo non solo in musica ma anche nella vita.

