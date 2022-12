Ida Platano sempre più innamorata del suo Alessandro: ormai lo pensa costantemente

Ida Platano ha finalmente il cuore nello zucchero: ormai pensa al suo Alessandro ogni secondo!

Finalmente il cuore di Ida Platano è tornato a sorridere. Un lieto fine per la donna che in moltissimi aspettavano. Da tempo ormai ha lasciato nuovamente il programma e possiamo affermare, con non poche difficoltà. Dopo un matrimonio terminato ed un figlio da crescere, Ida aveva solo voglia di innamorarsi ancora. Nel programma cattura subito la sua attenzione Riccardo Guarnieri che per ben 5 lunghi anni diventa un vera ossessione. I due si prendono e si lasciano di continuo. Come sostiene la padrona di casa Maria De Filippi, per quanto possa essere ancora forte il sentimento che per tutti questi anni li ha fatti rincontrare, le differenze caratteriali non potranno mai portare al consolidamento di questo rapporto.

Ida quest'anno ha ricevuto a settembre un'ennesima proposta di chiarimento dal cavaliere tarantino. Riccardo dopo aver visto Ida a Verissimo voleva chiarire ancora una volta alcuni punti della loro relazione ma così non è stato. Di tutta risposta la donna è uscita per una serata 'leggera' con Alessandro Vicinanza, suo ex corteggiatore e tra i due c'è stato un bacio. Dopo aver frequentato Roberta Di Padua, Alessandro sembra non aver ancora dimenticato quella serata. Vuole riprovarci nonostante i continui battibecchi e tira e molla con Riccardo ma alla fine la sua tenacia è stata premiata: i due sono usciti insieme dal programma.

Ida Platano pensa solo al suo Alessandro: l'indizio social mostra come sia ormai un pensiero fisso

Alessandro si era dichiarato innamorato nello studio ed oggi da come vediamo proseguire la relazione tra i due possiamo affermare che anche Ida è cotta del suo nuovo cavaliere. I due sono volati a Madrid, hanno trascorso insieme le feste di Natale e sembra che vogliano in ogni istante che trascorrono lontani a causa del lavoro, avvicinarsi l'uno all'altra. Alessandro e Ida hanno utilizzano in ogni foto che pubblicano l'emoji del rospo. Forse questo sta a significare che finalmente, dopo quel famoso bacio, Ida ha trovato il suo principe azzurro. Una nostra supposizione non ancora confermata dai diretti interessati ma ormai rane e rospi sono ovunque! Questo è il simbolo del loro amore e ormai quando ida ne vede uno non può far a meno di pensare al suo fidanzato.

Anche durante una sessione di shopping nota un piccolo ranocchio e ovviamente lo fotografa e lo acquista. Non c'è più alcun dubbio, ormai pensa costantemente ad Alessandro in ogni minuti della giornata.

LEGGI ANCHE:Ida Platano ha passato le feste con Alessandro Vicinanza? La foto chiarisce ogni dubbio