Ida Platano ha passato le feste con Alessandro Vicinanza? La foto chiarisce ogni dubbio

Ida Platano e Alessandro vicinanza hanno trascorso il Natale insieme? Ecco la foto che chiarisce ogni dubbio.

Ormai sono passati anni da quando abbiamo visto Ida Platano così felice. La donna dopo il divorzio dal marito ha deciso di mettersi nuovamente in gioco e cercare l'amore. Chi l'avrebbe mai detto che la sua avventura a Uomini e Donne sarebbe stata così turbolenta. Magari la donna sperava semplicemente che Cupido scoccasse la sua freccia e che nella sua vita sbocciassero in men che non si dica i fiori d'arancio. Purtroppo non è stato così. Tra i primi cavalieri ad avvicinarsi ricordiamo Sossio e, ovviamente, Riccardo Guarnieri. È stato poi con quest'ultimo che ha deciso di iniziare una conoscenza più approfondita e insieme hanno lasciato lo studio ben cinque anni fa per vivere la loro storia d'amore lontano dalle telecamere e dal giudizio di chi aveva sempre qualcosa da ridire quando si ritrovavano in centro studio.

Poco dopo la donna venne invitata per una sfilata e Maria captò dagli occhi di Ida che qualcosa non andava. Invitati nuovamente in studio hanno dichiarato di avere alcune divergenze che non solo hanno portato alla fine del rapporto ma ad un tira e molla che è durato per ben cinque anni. Se Riccardo a settembre aveva ancora voglia di chiarire e parlare con la dama, lei si è buttata a capofitto in nuove conoscenze, o quasi. Dopo un'uscita 'leggera' con Alessandro Vicinanza, cavaliere sceso l'anno prima per lei, i due hanno iniziato a rifrequentarsi.

Ida e Alessandro hanno passato insieme le feste di Natale? Ecco la foto che chiarisce ogni dubbio

Alessandro dopo aver iniziato a frequentare Roberta Di Padua ha capito che il suo cuore batteva solo per una donna: Ida. Ha deciso di farsi avanti e il suo coraggio e la sua tenacia sono stati premiati. È riuscito a conquistare Ida e insieme hanno abbandonato lo studio. I due sono poi ritornati su invito della produzione in trasmissione dove hanno raccontato il loro viaggio romantico in Spagna: "Alessandro ti devo ringraziare perché hai saputo aspettare i miei tempi senza mettermi fretta". Queste sono state le parole di Ida che ha finalmente, dopo anni, nuovamente gli occhi che sorridono. I due hanno ormai lasciato il programma e sappiamo come procede la loro relazione solo tramite i profili Instagram.

Molti volevano sapere se avessero passato insieme queste feste e dalla foto che ha pubblicato ieri la dama nelle sue storie possiamo affermarlo.

Ida sul lungomare bacia il suo fidanzato. Sembra che abbia passato un Natale particolarmente felice con il suo Alessandro e non ci resta che aspettare una nuova visita in studio per scoprire qualche altra novità di questo nuovo amore.

LEGGI ANCHE:Ida Platano, come trascorrerà Natale? Sicuramente non come nel 2019!