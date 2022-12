Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, Natale spaventoso per la di Uomini e Donne: il figlio Ethan finisce in ospedale

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione spaventati per il primogenito Ethan: corsa in ospedale durante le feste natalizie.

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione sono senza ombra di dubbio una delle coppie più amate nate all'interno del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Rosa seduta su quel trono tanto ambito da tantissime persone ha attirato l'attenzione di Pietro che aveva già notato la bellissima partenopea. Appena scese le scale per corteggiarla dichiarò che aveva visto Rosa su Facebook e che le aveva mandato un messaggio che però la donna non aveva mai letto. Dopo un lungo corteggiamento il cuore di Rosa ha iniziato a battere per il suo Pietro e al momento della scelta disse: "Mi merito un amore che si chiami Pietro".

Seguitissimi sui social hanno iniziando a condividere tantissimi scatti della loro vita insieme. Rosa ha poi scelto di partecipare ad un programma, L'Isola dei Famosi, e la lontananza dal suo Pietro ha rafforzato ancora di più il loro rapporto. Arrivata negli studi a Milano durante la finalissima Pietro ha atteso la sua donna con un anello: la proposta in diretta ha sciolto il cuore di tantissimi fan. Il matrimonio però tarda ad arrivare: durante i preparativi Rosa ha raccontato di trovare nauseante il profumo di Pietro che aveva sempre amato. Il test di gravidanza ha confermato i suoi sospetti: la coppia era in attesa del loro primo figlio.

Grande paura per Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione, la coppia ha portato il piccolo Ethan in ospedale durante le feste

Arriva nel caldo mese di luglio Domenico Ethan Tataglione, il primo figlio della coppia che Rosa, dopo essere diventata nuovamente mamma di Mario Achille, descrive come 'il figlio della paura'. Tantissime sono le mamme che con il primo figlio sono super apprensive mentre con il secondo hanno ormai fatto scuola. Rosa è una mamma super amorevole, gioca con i propri figli, cura la loro alimentazione scegliendo i migliori prodotti in commercio, sceglie con Pietro le migliori scuole per i suoi bambini e si fa aiutare da dei tati d'eccezione: i suoi fratelli.

Questo Natale sono scesi nuovamente a casa di Nonno Mario e Nonna Pina, i genitori di Rosa. Pietro ha portato il piccolo Ethan al parco e tornato il piccolo lamentava un dolore al polso. Rosa racconta di averlo visto gonfiarsi sempre di più e dopo i continui lamenti sono corsi in ospedale. Ethan ha una frattura scomposta che ha fatto spaventare tantissimo i genitori soprattutto quando ha dovuto sopportare il dolore della manovra per farlo rientrare.

Rosa e Pietro però hanno inventato un nuovo 'gioco' per questo nuovo 'accessorio' del piccolo Ethan. Per due settimane il piccolo sarà il supereroe 'Etanix' e tutti devono temere il suo pugno di pietra. Nello spavento, per fortuna, tutto si è risolto per il meglio e Rosa e Pietro, da bravi genitori, hanno reso anche il fastidioso gesso, un accessorio magico.

