Ida Platano, come trascorrerà Natale? Sicuramente non come nel 2019!

La dama più amata di Uomini e Donne quest'anno vivrà un Natale sicuramente diverso da quello del 2019: ecco perché.

L'assenza di Ida Platano all'interno del programma di Maria De Filippi si fa sentire. La donna è entrata a far parte dello studio ben 5 anni fa e da quel momento la sua storia con Riccardo ci ha 'perseguitato'. Forse questo è un termine troppo forte per definire il percorso dei due volti noti di Uomini e Donne ma anche gli opinionisti in studio e spesso anche Maria hanno avuto l'impressione di assistere sempre alle stesse dinamiche. Poco prima di novembre, Maria aveva mandato in onda un filmato dove ancora una volta litigavano. Riccardo provava ad avvicinarsi ma alla chiusura della sua ex partiva una sfuriata di gelosia al quale la donna cercava di rimediare rincorrendolo a sua volta.

Secondo la padrona di casa i due, nonostante il sentimento che per ben 5 anni li ha uniti, non sono compatibili e difficilmente vede per loro un futuro roseo. Quest'anno il Natale della Platano sarà completamente diverso da quello del 2019.

Ida Platano, questo Natale non avrà nulla a che vedere con quello del 2019 che sembrava il più felice della sua vita

Ida ha deciso di partecipare a Uomini e Donne con un unico obbiettivo: trovare l'anima gemella. L'animo della donna, come spesso ha confessato, era già appesantito da un fallimento: il suo matrimonio è terminato e spesso ha anche raccontato la difficoltà di crescere suo figlio senza una presenza maschile in casa. La donna ha subito lasciato il numero a Riccardo Guarnieri e racconta, anche dopo cinque anni, che nonostante le incomprensioni ha provato sentimenti fortissimi per il tarantino soprattutto perché tra le sue braccia e spalle possenti si sentiva protetta. Nel 2019, dopo alcuni battibecchi il Natale di Ida sembrava uno dei più felici, il motivo? A festeggiarlo con lei il suo Riccardo.

Nel 2019 la coppia viveva il primo Natale insieme. Quest'anno però sotto il vischio Ida non bacerà il suo nuovo fidanzato: Alessandro Vicinanza. Per ora sappiamo che i due colgono sempre l'occasione per poter trascorrere del tempo insieme. Alessandro è pazzo della sua fidanzata e prende continuamente aerei, treni e mezzi per raggiungerla a Brescia. Non possiamo quindi escludere che passeranno insieme le feste e ci auguriamo che quando ripartiranno le registrazioni tornino in studio per poterci aggiornare sul loro amore.

