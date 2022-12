Rimedi contro le abbuffate: dovete avere queste tisane in dispensa per eliminare il senso di gonfiore e pesantezza

C'è chi teme le abbuffate delle feste e chi invece non vede l'ora di mangiare tantissime squisitezze: ecco come correre ai ripari ed eliminare il senso di gonfiore e pesantezza.

Stasera tantissime famiglie si riuniranno e mangeranno insieme tutti i piatti tipici della tradizione. Tra antipasti, primi, secondi, contorni e dolci, dal primo pomeriggio fino a tarda sera il senso di gonfiore e pesantezza verrà sicuramente a trovarvi durante la notte. Spesso non ci si rende conto di quanto si mangia fino a quando non ci mettiamo a letto e ci giriamo e rigiriamo continuamente sotto il piumone ' forse non avrei dovuto esagerare con le fritture' o 'questo sicuramente mi ha fatto male' sono i pensieri che ci tormentano.

In Campania c'è la famosa tradizione di bere acqua frizzante con succo di limone a cui si aggiunte un bicchiere di bicarbonato: la frizzantissima e spumosa bevanda viene di solito venduta da alcuni chioschetti per strada proprio perché aggiungendo il bicarbonato si corre il rischio di sporcar tutto. Farlo in casa risulterà sicuramente più complicato ma in vostro aiuto in commercio si trovano tantissime tisane che si compongono di specifiche erbe che aiutano a ridurre il gonfiore addominale ed alleviare il senso di pesantezza.

Tisane digestive: queste non possono mancare nella tua dispensa in previsioni delle grandi abbuffate di questi giorni

Se le tisane che vi stiamo per elencare attualmente non le avete a casa e state leggendo questo articolo troppo tardi per correre al supermercato e comprarle non temete: vi proponiamo anche delle bevande che si possono preparare a casa con altri ingredienti. Un infuso che non deve mancare in dispensa è quello al rosmarino e finocchio che spesso viene anche mangiato tra una pietanza e l'altra proprio per la sua capacità di liberare l'intestino e aiutare la digestione, il rosmarino invece è ricco di fibre e si sa che queste aiuta ad andare in bagno. Questo infuso potete anche prepararlo lasciando in infusione questi ingredienti ma avere la bustina è sicuramente pratico.

Altra tisana che in questo periodo va a ruba è quella a menta, liquirizia e salvia che aiutano a drenare e sgonfiare l'intestino. Infine, altro grande classico che non aiuta come queste magiche erbe ma che comunque dona immediatamente un senso di sollievo è acqua, zenzero e limone, per i più golosi potete aggiungere anche il miele. Zenzero e limone sono consigliati anche a prima mattina per depurare l'intestino e anche in questo caso vi doneranno sollievo.

