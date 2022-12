Soleil Sorge, nel suo 'manuale' manda una frecciatina velenosa a Miriana Trevisan: "Non ti ho minacciata!"

Soleil Sorge ha scritto un libro e ha colto la palla al balzo per levarsi alcuni sassolini dalla scarpa: nel suo mirino anche Miriana Trevisan.

Soleil Sorge ha momentaneamente preso il posto di Sonia Bruganelli che si sta godendo una vacanza a New York con tutta la famiglia Bonolis. Una poltrona che sembra essere molto comoda per la Sorge e soprattutto adatta alla sua personalità. Ovviamente i commenti di Sonia mancano a tutti ma dobbiamo ammettere che Soleil non è da meno. Accusata da alcuni ex concorrenti di non essere oggettiva, soprattutto quando commenta le dinamiche del suo ex Luca Onestini, la Sorge ha un dente, possiamo dirlo, veramente avvelenato.

Ultimissimo progetto lavorativo di Soleil è il suo nuovo libro. Pagina per pagina la voce di Soleil risuona nella mente del lettore e soprattutto, per chi ha seguito sempre l'italo americana, non è difficile capire a chi fa riferimento in alcune delle sue pagine. Cita i programmi a cui ha partecipato ma dei concorrenti, solo chi ha la sua stima si è meritato nel libro nome e cognome. Gli altri sono citati tutti implicitamente ma è facilissimo collegare il destinatario delle sue frecciatine.

Soleil Sorge: "Non l'ho minacciata!", l'opinionista spiega nel suo libro la verità della dinamica con Miriana Trevisan

Per anni, racconta Soleil nelle sue pagine, di esser stata etichettata come una str***a solo perché ha sempre avuto il coraggio di affrontare ogni situazione esponendo il suo punto di vista. La donna ammette che spesso le persone con il suo stesso carattere cadono 'vittime' di chi si trova nella parte del torto.

Per spiegare bene questo concetto racconta un episodio che ha vissuto nella casa del Grande Fratello Vip. L'influencer spiega che stava andando nella zona beauty per arricciarsi i capelli. Il GF aveva dato a disposizione una sola piastra per tutte le vippone e questa era sporca di cheratina rilasciata dalle attaccature dell'extension.

Dopo aver provveduto lei stessa un paio di volte a pulire il ferro, all'ennesima occasione è andata in cerca della colpevole. Munitasi della piastra e di un coltello per grattare via lo sporco, è andata da Miriana Trevisan chiedendo di ripulire il tutto. Stando a quanto racconta nelle sue pagine, la reazione è stata spropositata e il coltello non era stato visto come un attrezzo per pulire ma come un arnese di minaccia.

Un episodio che nelle sue pagine descrive come perfetto esempio di come alcune persone che si trovano nella parte del torto, preferiscono puntarti il dito contro e farti passare come il mostro piuttosto che ammettere i propri errori. Una frecciatina che per chi ha seguito il Grande Fratello Vip sa che è rivolta a Miriana Trevisan, protagonista di quella vicenda.

