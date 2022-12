Meteo campania: oggi occhio a Caserta e Benevento!

Appassionati lettori di Eccellenze Meridionali: benvenuti!, ecco l'appuntamento quotidiano con il tempo! Che tempo farà oggi a Caserta e Benevento e non solo? Scopriamolo!

Napoli

A Napoli il clima è sereno con un cielo limpido. L'umidità presente è pari al 71%. La temperatura media registrata è di 16,12°C e le temperature massima e minima raggiungono rispettivamente i 16,4°C e i 12,44°C. La velocità del vento si attesta intorno ai 3,76km/h ed infine la percentuale di nuvolosità in questo momento è pari al 10 per cento. In base a questo meteo, oggi a Napoli una giornata di sole è all'orizzonte. L'umidità presente è alta e la temperatura media si attesta intorno ai 16°C con temperature massima e minima rispettivamente pari a 16,4°C e 12,44°C. La velocità del vento non dovrebbe disturbare i tuoi programmi ed infine prevalgono cieli sereni con una bassissima percentuale di nuvolosità pari al 10%.

Avellino

A Avellino, si prevede un clima con poche nubi. Le temperature medie sono di 14.93 gradi centigradi, mentre le temperature minime raggiungono i 10.23 gradi ed i 15.65 al massimo. L'umidità è del 66%. La velocità del vento è di 1.63 Km/h e la percentuale di nuvolosità del 13%. In base a questo meteo di Avellino, oggi si prevede un clima generalmente piacevole con temperature medie di 14.93 gradi centigradi, minime che raggiungono i 10.23 e massime fino a 15.65 gradi. Il livello di umidità è alto ed il vento soffia leggermente ad una velocità di circa 1.63 Km/h e l'ammontare delle nuvole è basso (13%). Pertanto oggi è possibile uscire all'aperto, fare delle attività ricreative come escursioni in campagna, passeggiate nella natura circostante seguendo le misure igienico-sanitarie comportamentali oppure vivere spazi esterni della comunità per visitare mostre d'arte, visite culturali o pr

Caserta

A Caserta il clima è nuvoloso con nubi sparse. L'umidità è al 68%, con una temperatura media di 16,45 °C e temperature minime e massime 11,09 °C e 17,06°C rispettivamente. La velocità del vento è di 1.01km/h ed il 28% del cielo è coperto da nubi. In base a questo meteo oggi a Caserta il tempo è nuvoloso con delle nubi sparse. L'umidità è abbastanza alta, e la temperatura piuttosto mite - con temperature massime fino a 17°C. Il vento non sarà molto forte e circa un quarto del cielo sarà coperto da nubi. In tali condizioni è possibile fare delle passeggiate rilassanti all'aperto oppure attività come andare in bicicletta o girovagare per negozi.

Salerno

La giornata di oggi a Salerno è caratterizzata da un clima limpido, con cielo senza nuvole. L'umidità è del 68% mentre la temperatura media è di 13.48 °C, la minima di 6.75 °C e la massima di 13.65 °C. La velocità del vento è 1.7km/h con una percentuale di nuvolosità pari al 7%. Oggi a Salerno, il clima è limpido e sereno con una piacevole temperatura media di 13.48 °C. L'umidità pari al 68% rende la giornata favorevole e piacevole all'aperto, dove la velocità del vento è di 1.7km/h con solo il 7 % di probabilità di nuvolosità nell'arco della giornata. Perciò un'ottima idea per trascorrere la giornata è quella di fare un picnic o andare in bicicletta all'aria aperta!

Benevento

A Benevento il clima è di nuvole sparse. L'umidità è del 74%. La temperatura media è di 14.88°C, con la minima a 9.77°C e la massima a 15.95°C. La velocità del vento è di 1.89km/h. La percentuale di nuvolosità nell'area è del 30%. In base al meteo, oggi a Benevento si prevedono nuvole sparse. L'umidità è del 74%, con una temperatura media di 14.88°C, la minima di 9.77°C e la massima di 15.95°C. La velocità del vento in zona è leggera (1.89km/h) mentre il tasso di nuvolosità è pari al 30%. Ciò significa che oggi sarà un giorno discretamente soleggiato a Benevento, adatto per una cena all'aperto oppure un piacevole pomeriggio al parco in compagnia degli amici!

Paeestum

Il tempo a Paestum è di bel clima sereno. Il cielo è limpido e l'umidità è al 70%. La temperatura media è di 16.9°C con un minimo di 11.21°C e un massimo sopportabile pari a 16.90C. La velocità del vento raggiunge i 2,23km/h ed il cielo coperto da nuvole arriva soltanto all 9%. In base a questo meteo oggi puoi goderti a Paestum bel tempo sereno e limpido, con un'alta umidità ma sopportabile. La temperatura media è di 16.9°C con un minimo di 11.21°C ed un massimo sopportabile pari a 16.90C. Anche la velocità del vento non è troppo alta (2,23 km/h) ed il cielo coperto da nuvole arriva soltanto al 9%. Quindi potresti provare ad andare a fare un picnic all'aria aperta oppure estendere l'orario della bicicletta o nuotare in acque confortevoli.