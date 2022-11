Uomini e Donne, Federico Nicotera e la dedica a Carola che spiazza la sua rivale Alice

Federico Nicotera si è sbilanciato durante la puntata di oggi di Uomini e Donne. La sua dedica per Carola ha provocato una reazione molto particolare in Alice.

Federico Nicotera, sembra essere attualmente l'unico tra i tronisti di Uomini e Donne proiettato verso una scelta finale. Federica Aversano ha detto addio durante la puntata di mercoledì, tra la delusione dei corteggiatori e le polemiche degli opinionisti. Lavinia Mauro è combattuta e riesce difficilmente a conciliare le sue insicurezze con i comportamenti dei suoi corteggiatori.

Fede Daianese, è accusato di essere alla ricerca di qualcosa di leggero e non di una ragazza con cui instaurare qualcosa di serio e fare dei progetti. Nicotera nel frattempo, è combattuto tra Carola e Alice, due ragazze completamente diverse tra di loro. La prima sfugge: è molto forte e trova difficoltà nell'aprirsi e lasciarsi andare. La seconda è molto più dolce nei suoi confronti e tra di loro, c'è già stato un bacio. Oggi proprio per un gesto inaspettato del tronista, la giovane ha reagito in modo molto particolare. Ecco cosa è successo e come è stata costretta ad intervenire la redazione.

Uomini e Donne, Federico diviso tra Carola e Alice

L'esterna tra Federico e Carola è stata molto intensa. I due per la prima volta i sono avvicinati, senza litigi, gelo e incomprensioni. Il giovane romano ha preso coraggio e le ha dedicato una canzone molto bella di Alex Britti che è Oggi Sono Io. La bionda di Varese è rimasta molto sorpresa. Non si aspettava un gesto del genere e si è letteralmente sciolta, che se ha deciso di non concedergli un bacio come lui avrebbe desiderato.

Questo ha lasciato Carola, parcheggiata in studio da quattro settimane senza essere portata in esterna, molto contrariata. Tra lei e il tronista si è scatenato un vero e proprio litigio che si è diramato tirando in ballo altri episodi e dinamiche. Il giovane l'ha accusata di essere troppo 'social' e di condividere delle immagini in modi che a lui non fanno molto piacere. A quel punto la ragazza non ci ha visto più. In lacrime ha abbandonato lo studio giungendo all'esterno degli Elios. Federico ha deciso di rincorrerla creando non poco trambusto tra gli autori che con telecamere e microfoni, hanno fatto di tutto per poterli raggiungere e catturare i loro momenti dopo la sfuriata.

