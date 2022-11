Barbara D'Urso rivela un segreto su Fiorello: "Tu avevi 25 anni, io solo 12"

La presentatrice di Pomeriggio 5, a quanto pare, ha avuto un flirt con Rosario Fiorello. Non ci credete? Pare l'abbia svelato lei in diretta ad Aspettando Viva Rai 2. Scopriamo però tutti i dettagli.

L'ultima volta che abbiamo visto Rosario Fiorello è stato a Sanremo 2022 al fianco di Amadeus. Rispetto ai due anni precedenti, tuttavia, la cosa è durata molto meno. Un'unica serata. Anche per questo lo showman ci manca come l'aria e non vediamo l'ora che giunga il 5 dicembre per il tanto atteso Viva Rai 2 che appunto la televisione di stato trasmetterà sul secondo canale.

Fiorello non ha bisogno di presentazioni: è lo showman italiano e rappresenta un'eccellenza meridionale a tutti gli effetti, considerando che il suo luogo di nascita è la bella Sicilia, in particolar modo Catania. Ebbene, l'uomo emerge come talento radiofonico. Più tardi arriva la televisione e anche qualcosa nell'ambito della recitazione. Eppure è con le rassegne stampa che Rosario riesce a brillare. La sua Edicola Fiore è mancata a tutti per anni, per questo ora che si appresta a tornare in chiaro, i fan non stanno più nella pelle! Ha bisogno di raccomandazioni? No. Ma se li è fatte dare lo stesso durante l'ultima diretta di Aspettando Viva Rai 2. Ecco chi ha parlato a suo favore e soprattutto cos'ha detto.

Fiorello e Barbara D'Urso sono stati insieme? Lo scoop lanciato durante Aspettando Viva Rai 2

Barbara D'Urso è single ormai da tempo. Spesso coglie occasione sui social per spiegare quanto vorrebbe un uomo al suo fianco. Tanti i flirt che la donna ha avuto nella sua vita: basti pensare, banalmente, anche a Memo Remigi, recentemente al centro dello scandalo con Jessica Morlacchi a Oggi è un altro giorno. Quanto a Rosario, lui invece è impegnatissimo: dal 2003 è felicemente sposato con Rosanna Biondo. Ma buttando un occhio al passato...

Procedendo con ordine, stamattina durante Aspettando Viva Rai 2 sono state mandate in onda delle scene raffiguranti molti volti della televisione italiana presenti al party di Tv Sorrisi e Canzoni. Tra questi anche Barbara D'Urso, alla quale è stato chiesto - da un inviato - di dire qualcosa a Fiorello. Lei allora se n'è uscita così: "Mi raccomando Fiore, sai bene ciò che c'è stato tra noi quando io avevo solo 12 anni e tu già 25". Le parole della conduttrice di Pomeriggio 5 hanno spiazzato tutti che, durante la diretta Instagram hanno cominciato a chiedersi se effettivamente ci sia stato qualcosa tra di loro. Beh, per il momento non abbiamo una reale risposta a tutto ciò.

LEGGI ANCHE: Massimiliano Ossini messo in imbarazzo da Fiorello a Viva Rai 2: "Facci vedere gli addominali!"