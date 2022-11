Massimiliano Ossini messo in imbarazzo da Fiorello a Viva Rai 2: "Facci vedere gli addominali!"

Poche ore fa Massimiliano Ossini, conduttore di UnoMattina, ha presenziato nella trasmissione di Rosario Fiorello, Viva Rai 2. Proprio qui lo showman l'ha però messo in imbarazzo. Ecco perché.

La Disney ne ha fatto per tanti anni il suo cavallo di battaglia. In effetti Massimiliano Ossini di talento ne ha vendere e proprio con la casa di produzione di prodotti d'animazione ha collaborato per diverso tempo, prima su Disney Channel, poi su Disney Club. Solo in seguito, grazie alla sua bravura, è riuscito ad emergere ed arrivare in Rai con Notti sul ghiaccio di Milly Carlucci.

Da poco, invece, presenta uno show tutto suo: UnoMattina. Trattasi di un programma fondamentale per la Rai che sta collezionando un successo dietro l'altro. Insomma, Ossini vive un periodo d'oro ma non è il solo...

Anche Rosario Fiorello è tornato in auge grazie a Viva Rai 2, un format che potremmo vedere in chiaro a partire dal 5 dicembre ma che già è disponibile tutte le mattine a partire dalle 7.15 circa su Instagram e su RaiPlay. Una rassegna stampa, stile Edicola Fiore, che davvero irriverente e che spesso presenta personaggi di spicco, tra i quali appunto Massimiliano Ossini. Ma cosa avrà detto lui Fiorello per prenderlo per i fondelli e metterlo in imbarazzo? Siamo pronti a svelarvelo.

"In tv sei bello, ma dal vivo..", Rosario Fiorello 'fa a pezzetti' Massimiliano Ossini

Si sa che in televisione trucco e parrucco fanno davvero moltissimo. Se questo è valido per alcune donne della televisione che dal vivo sono irriconoscibili, lo stesso discorso si può applicare anche agli uomini. Per quanto ci risulti difficile pensarlo anche Massimiliano Ossini potrebbe... essere brutto! O almeno questo è ciò che ha detto Fiorello un attimo dopo averlo messo in imbarazzo.

Pochi secondi dopo averlo presentato, Fiorello ha subito esortato Massimiliano Ossini: "Facci vedere gli addominali!". Con un leggero imbarazzo, il conduttore di Unomattina si è così alzato la maglia. Ma no, per la sfortuna dei suoi ammiratori, niente addominali sotto di essa, solo un'altra t-shirt.

Insomma, per fortuna il momento un po' 'cringe' è durato solo qualche secondo. Peccato poi per un'altra uscita di Rosario che ha esclamato, affondando il suo ospite: "In tv sei veramente bello ma dal vivo no, non tanto". Ovviamente tanta ironia... Chi mai potrebbe dire che Ossini non è un bellissimo uomo d'altro canto?

