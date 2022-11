Mina Settembre 3, la decisione di Serena Rossi: "Andrà a finire così"

La terza stagione di Mina Settembre si farà: cosa accadrà al personaggio di Serena Rossi? La notizia ha scatenato i fan.

Finalmente la terza stagione di Mina Settembre è stata ufficialmente annunciata ma non mancano le soprese che vedono i protagonisti alle prese con una nuova vita. Abbiamo lasciato Mina alle prese con una richiesta di Viola, giovane ragazza cresciuta senza i genitori. "Vuoi essere la mia mamma?" così si è conclusa la seconda stagione senza una risposta certa dell'assistente sociale. A incuriosire i fan è anche un saluto straziante tra Domenico e Mina dopo una notte d'amore, un saluto che sembrava quasi un addio.

Gli interrogativi non mancano anche sul fronte familiare. Olga, la mamma di Mina, è malata e dovrà affrontare una nuova sfida. Intanto zia Rosa si prende cura di sua nipote ma c'è ancora un particolare che manca. Che ruolo avrà Claudio nella terza stagione? In molto credono che non ci sarà e che lascerà spazio all'amore tra Mina e Domenico. Le domande sono tantissime e finalmente c'è qualche risposta all'orizzonte in vista della terza e imperdibile stagione.

Mina Settembre 3: i protagonisti saranno loro

Sembra proprio che tutto sia già pronto per la terza stagione di Mina Settembre. Non mancano le novità all'orizzonte ma una cosa è certa: gli sceneggiatori sono già all'opera per costruire il terzo capitolo della fiction più vista della stagione. La prima notizia è che il personaggio di Viola sarà centrale e diventerà protagonista del racconto a tutti gli effetti.

Mina accetterà di essere la mamma di Viola e soprattutto vedremo la nascita di una nuova famiglia. Sembra proprio che Domenico, Mina e Viola formeranno un nuovo nucleo familiare che affronterà nuove avventura ambientate a Napoli. Non ci sono notizie al momento sugli altri protagonisti della serie ma è inevitabile che rivedremo Olga e zia Rosa oltre che le due migliori amiche di Mina. Su Claudio c'è grande mistero ma a quanto pare la terza stagione non riaprirà i problemi di cuore della protagonista che sarà alle prese con una svolta nella sua vita.

LEGGI ANCHE>>>Mina Settembre, arriva lo spoiler sulla terza stagione: "Lui non ci sarà.."