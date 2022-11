Che tempo fa oggi a Caserta e Avellino? La parola agli esperti

Un gradito bentornato a tutti i lettori campani, ecco l'appuntamento quotidiano con il meteo di oggi! Curiosi di scoprire qual è il tempo oggi a Caserta e Avellino e non solo? Inziamo subito!

Napoli

Il meteo per Napoli dice che ci sarà pioggia intensa con umidità al 90%, temperatura media di 10.8°C, temperatura minima di 10.66°C e massima di 14.57°C. Il vento soffierà a una velocità media di 9.7 km/h e la percentuale di nuvolosità sarà del 100%. Oggi a Napoli potresti dedicarti all'organizzazione della tua casa: stendi i panni, metti in ordine le cose e falla respirare. Non ti resta che attendere il bel tempo per uscire e goderti la città!

Avellino

Avellino: cielo coperto, pioggia intensa, umidità alta, temperatura media di 8.52°C, temperatura minima di 7.05°C, temperatura massima di 10.32°C, velocità del vento di 5.11km/h, percentuale di nuvolosità del 100%. Oggi in base al meteo a Avellino, potrai fare: una passeggiata sotto la pioggia, una seduta di yoga all'aperto, un giro in bicicletta.

Caserta

Il meteo di Caserta per oggi è pioggia con intensità media. La temperatura è di 8.46°C, l'umidità di 91% e la velocità del vento di 6.81 km/h. La nuvolosità è del 100%. Oggi potete dedicarvi all'organizzazione di una festa o ad attività in casa, quali il lavaggio dei pavimenti o il restauro di un mobile. Potete anche decidere di uscire e visitare un museo o un parco divertimenti.

Salerno

Il clima di Salerno è caratterizzato da piogge moderate, con un'umidità media del 91% e una temperatura media di 8.61°C. La temperatura minima è di 5.59°C mentre la massima raggiunge i 8.75°C. Il vento soffia con una velocità di circa 4.7 km/h ed è presente un alto grado di nuvolosità (100%). Il tempo oggi è generalmente nuvoloso, con possibilità di piogge e rovesci soprattutto nelle zone interne. La temperatura massima è di circa 8°C.

Benevento

Il meteo per la città di Benevento oggi sarà caratterizzato da una forte pioggia con intensità elevata. La temperatura media si attesterà intorno ai 7.91°C, la minima sarà di 6.88°C e la massima di 9.7°C. Il vento soffierà con una velocità media di 6.67km/h ed avrà una componente orizzontale dell'ordine dei 6.67km/h. La percentuale di umidità sarà del 91

Paeestum

Il meteo per la città di Paestum è pioggia con un'intensità forte. La temperatura media è di 12.46°C, la temperatura minima di 9.91°C e la temperatura massima di 12.97°C. Il vento soffia a una velocità di 6.96km/h ed il cielo è molto nuvoloso (100%). A Paestum è in azione la pioggia con intensità forte. La temperatura media si attesta intorno ai 13°C, quella minima registrata è di 10°C ed il massimo raggiungibile è di 14°C. Previste anche forti raffiche di vento che arriveranno fino ai 7 km/h mentre il cielo sarà coperto al 100%.