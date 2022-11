X Factor, Chiara Ferragni e Fedez mai visti così: "Siamo limonelli"

Anche ieri sera X Factor ha lasciato a bocca aperta i suoi fan con esibizioni spettacolari e look dei giudici incredibili. Sono Chiara Ferragni e Fedez ad aver dominato la serata.

Anche quest'edizione di X Factor continua a stupire nonostante gli ascolti non siano alle stelle. Re e regina della serata di ieri erano Chiara Ferragni e Fedez che con i loro look hanno stregato chiunque non solo nella puntata in onda a X factor ma anche nella festa successiva al programma. L'imprenditrice digitale e il cantante infatti sono tra i personaggio dei social più amati di sempre e le loro giornate vengono seguite da milioni di fan.

La Ferri ormai è una presenza fissa a X Factor e non manca di sfoggiare abiti davvero unici per un look davvero ricco di originalità. Ieri sera Chiara ha indossato un abito nero con una scollatura sulla pancia, una sorta di finto crop top capace di stupire tutti. Intanto sono apparse sui social alcune immagini che ritraggono la coppia più innamorata che mai e che hanno incantato il pubblico. Scopriamo cos'è successo nel party insieme a Tananai dopo la puntata di X Factor.

Chiara e Fedez innamorati come due adolescenti: i fan impazziscono a vederli così

La coppia più amata dai social anche questa volta ha fatto bingo entrando nel cuore dei fan che si scatenano quando li vedono più innamorati che mai. L'occasione giusta era il party di Tatanai che proprio ieri sera ha lanciato il suo nuovo album. Fedez e Tananai sono grandi amici e l'invito alla festa di lancio del disco era inevitabile. Dai video vediamo i due cantanti che si godono la console e festeggiano allegramente ma non mancano i baci appassionati di Fedez e Chiara a ritmo di disco.

Proprio come due adolescenti i due hanno pubblicato un video dove si baciano in modo appassionato. Il video ha completamente stregato i social network e i fan hanno apprezzato moltissimo la loro intesa che è come sempre invidiata da molti. Cosa dobbiamo aspettarci dalla prossima puntata di X Factor? Certamente il look della coppia continuerà a stupire al primo sguardo.

