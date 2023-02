Gf Vip 7, Edoardo Donnamaria ha tradito Antonella Fiordelisi: tutto fa presupporre che sia così

I Donnalisi, Antonella ed Edoardo, fanno nuovamente pace: i fan però hanno notato una certa affinità con...

La coppia dei Donnalisi (nome che hanno dato i fan di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria) è sicuramente una delle più chiacchierate in questa edizione del Grande Fratello Vip. Inizialmente il volto noto di Forum sembrava scherzare con tutte le ragazze anche se, non ha mai negato di provare un forte interesse per l'influencer. I due si sono avvicinati, ma litigano almeno una volta a settimana. Le cause principali delle loro liti sono gli altri inquilini della casa più spiata d'Italia. Antonella appartiene al gruppo dei 'Persiani' mentre Edoardo ha sin da subito legato con Tavassi che nel frattempo si è fidanzato con la sua ex, Micol Incorvaia. Antonella non accetta quest'amicizia del suo fidanzato con una donna con cui ha avuto un trascorso, ma Edoardo ha anche ribadito in puntata che Micol è stata l'unica persona a stargli vicino durante i suoi momenti di crisi nella casa.

Antonella, di tutta risposta, ha accettato quest'amicizia, ma ha anche avvisato il suo fidanzato che al di fuori del programma non intende rinunciare ad Antonino Spinalbese. I due, secondo Edoardo, hanno iniziato a flirtare non appena lui ha mostrato il suo interesse per la modella: un'amicizia che, il pupillo di Barbara Palombelli, non ha nessuna intenzione di accettare.

'Donnalisi in crisi', Antonella ed Edoardo fanno pace, ma il pubblico nota una vicinanza con...

L'ultima puntata non è stata per nulla facile per Edoardo Donnamaria che, insieme a Tavassi, Micol e la Murgia, è stato beccato nel van con i microfoni spenti. Dalla diretta h24, sembra che in quel van non abbiano solo parlato di argomenti spinti, ma tra Edoardo e la Murgia, pare sia scattato un bacio: "Poteva andare peggio", dichiarano a fine puntata e, per come si confessa la Murgia con alcune coinquiline, non sembra che i due abbiano solo parlato. Questi discorsi velati della Murgia fanno insospettire ancora di più i fan quando con Edoardo, è particolarmente affettuosa. Clizia Incorvaia era già entrata nella casa perché non aveva gradito alcune battutine e comportamenti dell'attrice con il fidanzato di sua sorella.

Donnamaria però, dopo le confessioni della Murgia, viene beccato dal web in atteggiamenti molto complici. Tradimento? Per affermarlo dobbiamo aspettare la puntata di stasera dove sicuramente Alfonso andrò fino in fondo alla questione. Intanto il web impazza, persino Guendalina Tavassi è fan di questa nuova coppia che, sembra essere, meno tossica di quella dei Donnalisi.

