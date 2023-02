Ilary Blasi ai ferri corti con il collega Alvin: uno dei due non farà parte del cast dell'Isola

Ilary Blasi dopo la rottura con Francesco Totti, 'rompe' anche con un amico e collega: l'iconico inviato dell'Isola dei Famosi

La conduttrice dell'Isola dei Famosi dopo aver condotto un'intera edizione del programma smentendo la sua crisi con il calciatore giallo rosso, ha annunciato, poco dopo la finale, che in realtà i due stavano già procedendo con la separazione. Una notizia inaspettata, soprattutto perché, durante la finale del suo programma, il suo caro amico e collega Alvin, inviato in Honduras, ha dichiarato: "Francesco ha ragione Ilary, sei unica". La frase si riferisce all'iconica dedica del calciatore che, durante una partita, nascondeva sotto la maglia della squadra, una dedica per la sua donna. Ilary sembrava aver gli occhi lucidi quando Alvin ha ricordato quel momento, ma ad oggi, possiamo dire che la sua non era commozione, ma dolore per l'imminente annuncio che avrebbe fatto da lì a breve.

Alvin fatto fuori da Ilary Blasi come inviato dell'Isola dei Famosi: cos'è successo?

Per tutta l'estate non si p fatto altro che parlare della sua separazione con il calciatore e, poco prima delle vacanze natalizie, anche la Blasi è uscita allo scoperto. Totti non ha mai negato di avere una nuova compagna, Noemi Bocchi, mentre Ilary solo durante una vacanza sulla neve, è stata beccata in compagnia di Bastian Muller. Adesso, stando a quanto riportano sia Novella 2000, che DiPiù sembra che, dopo la rottura del suo matrimoni, anche con Alvin, collega ed amico di sempre, la bionda conduttrice sia arrivata ai ferri corti.

Su DiPiù si legge che fonti vicine a Mediaset avrebbero affermato che i due non si sopportano più. Sembra che la causa di questa separazione tra i due sia proprio per il ruolo da inviato di Alvin. Per anno Alvin ha ricoperto questo incarico, sostituito solo da Stefano De Martino, l'ex calciatore Bettarini e Massimiliano Rosolino. Eppure Ilary e Alvin hanno sempre lavorato insieme al fianco l'uno dell'altra. Una separazione inaspettata che, sempre per quanto dichiara questa fonte vicina a Mediaset avrebbe portato persino ad un out out. Alvin avrebbe messo la produzione dinanzi ad una scelta: o lui o Ilary. Possibile che dopo tutti questi anni di amicizia e di lavoro insieme i due siano giunti al capolinea? L'isola dovrebbe iniziare tra qualche mese e, nel caso in cui non dovesse esserci Alvin, possiamo presupporre che tra i due è avvenuta la rottura.

