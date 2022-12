GF Viup 7, Edoardo Donnamaria riceve un avvertimento dai fan: "Non ti fidare di lui!"

Edoardo Donnamaria messo in guardia dai suoi fan: altro che amico, i Donnalisi si ribellano alle amicizie del volto noto di Forum.

Edoardo Donnamaria è senza ombra di dubbio uno dei concorrenti che in quest'edizione del Grande Fratello Vip sta facendo più discutere. Il ragazzo, volto noto di Forum e amico stretto di Paolo Ciavarro, appena entrato in casa ha messo gli occhi sulla bellissima Antonella Fiordelisi. Inizialmente la donna non riusciva a fidarsi del ragazzo a causa dei continui grattini e massaggi ai piedi di Giaele. Quando ha capito di provare dei sentimenti ha completamente cambiato atteggiamento ed ha fatto di tutto per conquistarla. Un amore che sembrava veramente passionale ma in men che non si dica sono iniziati i problemi o meglio, le invasioni degli ex: Micol Incorvaia è entrata nella casa del Grande Fratello ma sembra avere interesse per un altro Edoardo, l'ex fidanzato di Antonella invece ha accusato la modella di aver scelto la strada del successo piuttosto che il cuore.

Edoardo Donnamaria messo in guardia dai Donnalisi: l'aereo manda un messaggio chiaro

Edoardo ed Antonella continuano ad avere continui battibecchi ma se il loro rapporto ha difficoltà ad andare avanti, Edoardo sembra aver trovato finalmente un amico. Si parla del suo omonimo e attuale compagno della sua ex Micol: Edoardo Tavassi. I due inizialmente si sono punzecchiati ma Donnamaria ha deciso di cancellare dalla sua mente le aspre parole del Tavassi. È nata una bellissima amicizia tanto che il popolo di Twitter ha notato anche che spesso, quando Donnamaria litiga con Antonella, cerca conforto proprio da Tavassi. Edoardo ed Antonella hanno fatto pace, o almeno così sembra, ma quando erano l'uno contro l'altra ad alimentare i dissapori c'era Tavassi che accusa la Fiordelisi di essere falsa e di fare di tutto pur di passare per vittima.

Ecco allora che intervengono i Donnalisi, mandando questo aereo per Donnamaria.

I fan invitano al ragazzo di fidarsi dei suoi sentimenti e soprattutto di Antonella, citano anche una famosissima frase divenuta ormai iconica di Antonella 'video manent' per ricordare a Donnamaria il video con le parole di Tavassi che lui ad oggi sembra aver completamente dimenticato. Forse ai fan non va tanto a genio che lui trascorra tanto tempo con una persona che ritiene falsa la sua ragazza.

LEGGI ANCHE:Gf Vip 7, Giaele De Donà confessa: "Ho temuto che potessi avvicinarti a lui"