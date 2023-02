Elisabetta Gregoraci dopo la Milano Fashion Week torna tra le braccia del suo uomo: la dolce dedica

Elisabetta Gregoraci torna a casa dopo la sua settimana ricca di eventi a Milano: ecco la dedica all'uomo della sua vita

La scorsa settimana è stata ricca di eventi a Milano. La capitale della moda italiana ha ospitato tantissime sfilate ed eventi per la prima fashion week dell'anno. Di solito sono due gli appuntamenti annuali nel mondo della moda. Durante la prima settimana che si svolge sempre verso fine febbraio, i brand propongono sulle passerelle le tendenze che saranno di moda il prossimo autunno ed inverno. A settembre invece, vengono propose le mode che spopoleranno durante la primavera e l'estate del prossimo anno. Elisabetta, così come tanti volti noti del mondo dello spettacolo e del web, vengono invitati a queste sfilate. Una semplice storia su Instagram o anche un solo scatto in cui gli ospiti indossano i capi che sfilano in passerella, sono una grandissima pubblicità.

Elisabetta Gregoraci torna tra le braccia del suo amore: ecco la dolce dedica

In questo periodo Elisabetta Gregoraci sembra esser sempre pronta a preparare la valigia. La showgirl calabrese dopo esser stata a novembre a New York con suo figlio Nathan Falco, nato dal matrimonio ormai terminato con Flavio Briatore, è tornata per un breve periodo nel suo lussuosissimi attico. La conduttrice di Battiti Live ha trascorso il periodo prenatalizio in Kenya e successivamente, per le feste, si è trasferita a Dubai. Come se non bastasse, per San Valentino ha deciso di preparare nuovamente le valigie e trascorrere una romantica settimana a Parigi. Subito dopo, sosta a Montecarlo per alcuni servizi e 'scappa' a Milano per la fashion Week dove sfoggia tantissimi vestiti veramente strepitosi.

Ormai è noto che dopo la sua relazione con Briatore, la modella ha trovato nuovamente l'amore. Prima di uscire allo scoperto, ha conosciuto bene il suo nuovo compagno, Giulio Fratini e, sembra che solo dopo esser stata sicura del suo sentimento, abbia deciso di posare per alcune copertine insieme al suo nuovo amore. Dopo tutti questi viaggi ed impegni, tra le braccia del suo amore, ma non si tratta di Giulio!

Nathan Falco è il suo grande amore. Il dodicenne è il perfetto mix di mamma Elisabetta e papà Flavio: bellissimo, ha già iniziato a posare per alcuni brand e siamo sicuri, che con i consigli della mamma, farà tantissima strada non solo nel mondo della moda, ma se lo volesse, anche nel mondo dello spettacolo dove ormai Elisabetta è una vera esperta.

