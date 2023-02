Di cosa si occupava Kate Middleton prima di diventare una principessa? Il lavoro che non ti aspetti

Kate Middleton ha ottenuto dopo anni il titolo di principessa del Galles: di cosa si occupava prima?

Kate Middleton è senza ombra di dubbio una dei componenti della famiglia reale più amati in assoluto. Quando si trovava all'università ha avuto la fortuna di ritrovarsi in un gruppo di studio con il rampollo reale: il principe William. Il figlio di Re Carlo e Lady D ha sempre raccontato di esser stato affascinato prima dalla sua intelligenza: Kate era bravissima a scuola e il futuro re si faceva aiutare proprio dalla sua compagna soprattutto per gli studi di arte. Galeotto fu una cena di beneficenza organizzata dall'Università. La giovane Kate in quell'occasione ha deciso di indossare un vestitino corto che lasciava anche intravedere la sua lingerie nera dal profondo scollo. William ha perso la testa per quella donna che, da lì a breve, divenne una delle più chiacchierate del paese.

I due hanno iniziato a frequentarsi ma tutti sanno della crisi del 2007. Solamente dopo un viaggio in Kenya in cui i due hanno cercato di riallacciare il loro rapporto, è arrivata la proposta di matrimonio con il preziosissimo anello che, anni prima, aveva indossato Lady Diana.

Kate Middleton, di cosa si occupava prima di diventare una principessa? Il lavoro che non ti aspetti

Da quando ha ufficializzato la sua relazione con il futuro erede al trono, Kate Middleton ha dovuto stravolgere tutta la sua vita. Abbandonati gli abiti succinti e modi di fare non consoni al sistema, l'attuale principessa del Galles è senza ombra di dubbio una delle donne più ammirate tra i vari membri della monarchia. Presente a diversi eventi pubblici al servizio della corona, attualmente è questo il suo lavoro insieme a quello di madre di tre bambini. Ma di cosa si occupava Kate prima di entrar a far parte del sistema da cui suo cognato Harry è scappato?

Kate Middleton ha confessato in passato che, durante gli anni universitari, ha lavorato come cameriera. Lascia il servizio in quanto capisce di non essere portata e, prima di sposare William, aiuta il padre nell'azienda di famiglia: la Party Pieces, azienda che si occupa, come suggerisce il nome, di feste ed eventi. Kate però non passa inosservata per la sua bellezza e per un breve periodo lavora anche nel settore della moda. Il lavoro che non ti aspetti? Kate ha anche lavorato per un salario minimo per ben quattro mesi. Nell'Ocean Village Marina di Southampton Kate è stata una skipper. Un lavoro massacrante dove Kate si è però sempre dimostrata sicura di sé.

