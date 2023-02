Riconoscete questo ragazzo? È il fratello di un attore amatissimo di Mare Fuori

Questo ragazzo non ha nulla da invidiare a suo fratello, attore amatissimo della serie Rai Mare Fuori

La serie Mare Fuori sta ottenendo un successo clamoroso. Persino chi non aveva visto le prime due stagioni, con tutto questo chiacchiericcio sul web, non ha resistito alla tentazione si scoprire le storie dei ragazzi dell'IPM di Napoli. La serie racconta principalmente la storia di due protagonisti, Carmine Di Salvo e Filippi Ferrari. Rispettivamente Massimiliano Caiazzo e Nicolas Maupas, interpretano due ragazzi che 'per una serie di sfortunati eventi', si ritrovano in carcere. La vita dei protagonisti non risulta per nulla facile nonostante siano costantemente seguiti dagli istruttori e dalla direttrice, interpretata da Carolina Crescentini.

Inizialmente il prodotto Rai aveva venduto le prime due stagioni alla piattaforma digitane Netfliz, ma capendo della grandissima risonanza che stavano avendo le storie di Di Salvo e 'O'Chiattill', ha deciso di riacquistarne i diritti per produrre la terza stagione che è stata presentata anche sul palco del Teatro Ariston. Sicuramente arriverà la quarta stagione, non solo perché è stata già annunciata, ma anche perché il finale preannuncia già un seguito.

Chi è questo bellissimo ragazzo? Si tratta del fratello di uno dei protagonisti di Mare Fuori

La terza stagione introduce tantissime personaggi. Tra questi una delle più amate è Rosa Ricci, la sorella di Ciro, altro iconico personaggio della serie. Dobbiamo ammettere che questi intrighi familiari sono stati la vera chiave del successo di Mare Fuori, ma nella vita reale c'è un fratello di uno dei personaggi che non passa di certo inosservato. Si tratta di questo ragazzo che vi abbiamo mostrato. Capelli scuri e ricci ed occhi chiari, potremmo dire che non ha veramente nulla da invidiare al famosissimo attore. La somiglianza per noi c'è ed è anche abbastanza evidente. Soprattutto nella terza stagione, l'attore deve essersi ispirato molto al look di suo fratello visto che, stravolge completamente il suo look e diventa la fotocopia del ragazzo che vi abbiamo appena mostrato.

Riccardo è il fratello di Carmine Di Salvo, o meglio, Massimiliano Caiazzo. I due fratelli sono due gocce d'acqua ed alcuni fan della serie, che seguendo attentamente tutti i movimenti di Massimiliano sui social, da quando hanno scoperto Riccardo, chiedono a gran voce di scritturarlo nella serie Mare Fuori. Del resto, anche Riccardo come suo fratello, ha tutto il fascino di un Di Salvo.

