Valentina Vignali prepara una tartare insieme a Max Mariola: "Bastano pochi ingredienti"

Esperta di moda e di sport la Vignali non ha mai negato di essere una buona forchetta: ecco perché con uno dei più grandi chef prepara una tartare deliziosa

Valentina Vignali condivide sui suoi social non solo i suoi look che spesso vengono replicati o i suoi allenamenti e consigli nutrizionali. La donna è una buona forchetta e spinge tutti i suoi fan a seguire un regime alimentare corretto senza mai rinunciare a qualche golosità. La donna segue anche tantissimi trattamenti che insieme all'allenamento l'aiutano a mantenersi in forma ma ammette lei stessa che deve il suo fisico snello e tonico ad una sana e corretta alimentazione. Spesso cucina a casa sua con dei prodotti super light, altre volte invece Valentina si concede qualche coccola: amante del sushi è proprio in un famoso ristorante che si incontra con lo chef Max Mariola per preparare una gustosissima tartare.

La tartare di Valentina Vignali e Max Mariola: ecco come replicarla

Ricordiamo prima di tutto che per fare una tartare a casa il pesce deve essere abbattuto o lasciato in freezer per almeno quattro giorni. Una volta fatto questa premessa vediamo come preparare la tartare di Valentina e Max.

Si parte dalla cipolla che deve essere tagliata finemente e lasciata in bagno con un po' di aceto di riso per ammorbidire il sapore.

Anche il finocchio deve essere tagliato finemente e messo a bagno con del ghiaccio.

Si passa poi all'arancia, il profumo tipico dell'inverno che Max spela a vivo e ne ricava prima degli spicchi per guarnire e poi ne spreme il succo.

A questo va aggiunto dell'olio e della salsa di soia che serviranno per marinare il pesce.

Passano poi al taglio del tonno che max sceglie pinna gialla ecco perché ha un colore molto più chiaro. Tagliandolo a dadini non troppo sottili.

Guarnisce il tutto con la salsa e aggiunge poi le cipolle, il finocchio e l'arancia. come tocco finale, olive e peperoncino.

Semplicissima si prepara in pochissimi minuti e gli ingredienti sono semplici ma gustosissimi.

Valentina dice di adorare questa combo di sapori freschi e soprattutto apprezza la nota croccante del finocchio. La cipolla non è troppo forte in quanto ha scaricato molto e la nota di classe è il peperoncino che rende il piatto anche molto afrodisiaco.

